पुलिस में नौकरी लगवा दूंगा कहकर 2 युवकों से ले लिए 2.15 लाख, आरोपी का चेक भी हो गया बाउंस, भेजा गया जेल

सुरजपुरPublished: Apr 26, 2023 09:18:34 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Fraud in the name of police job: पुलिस की चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान गांव में आकर आरोपी ने कहा था कि जिसे भी पुलिस बनना है वह उससे संपर्क करे, 2 युवकों ने कुल दिए थे 2 लाख 80 हजार रुपए

Accused arrested

जयनगर. Fraud in the name of police job: पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 5 साल पूर्व पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान आरोपी गांव में आया और पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। झांसे में आकर 2 युवकों ने उससे संपर्क किया और दोनों ने उसे 2 लाख 80 हजार रुपए दिए। भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनका नाम लिस्ट में नहीं आया तो उन्होंने आरोपी से रुपयों की मांग की। कुछ रुपए लौटाने के बाद उसने उन्हें चेक दिया, जो बाउंस हो गया था। ठगे गए युवाओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।