Minister Laxmi Rajwada: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली हत्या की धमकी, युवक गिरफ्तार

Minister Laxmi Rajwada: छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को जान मारने की धमकी मिली है। एक युवक ने जान से मारने और घोटाले में फंसाने की धमकी दी है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है और तत्काल इसकी शिकायत थाने में की गई।