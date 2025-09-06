Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Minister Laxmi Rajwada: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली हत्या की धमकी, युवक गिरफ्तार

Minister Laxmi Rajwada: बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है और तत्काल इसकी शिकायत थाने में की गई। शिकायत मिलते ही भटगांव पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सुरजपुर

Love Sonkar

Sep 06, 2025

Minister Laxmi Rajwada: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली हत्या की धमकी, युवक गिरफ्तार
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (Photo Patrika)

Minister Laxmi Rajwada: छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को जान मारने की धमकी मिली है। एक युवक ने जान से मारने और घोटाले में फंसाने की धमकी दी है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है और तत्काल इसकी शिकायत थाने में की गई।

शिकायत मिलते ही भटगांव पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री को धमकी देना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

Published on:

06 Sept 2025 09:53 am

Published on:

06 Sept 2025 09:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Minister Laxmi Rajwada: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को मिली हत्या की धमकी, युवक गिरफ्तार

