CG Rape Case: रिश्ते हुए तार-तार, पंचायत सचिव ने भतीजी का किया रेप, ऐसे खुला राज

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पंचायत सचिव अपनी भतीजी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया है। शिकायत के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है।