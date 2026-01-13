13 जनवरी 2026,

मंगलवार

सुरजपुर

CG Rape Case: रिश्ते हुए तार-तार, पंचायत सचिव ने भतीजी का किया रेप, ऐसे खुला राज

CG Rape Case: पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है।

सुरजपुर

image

Love Sonkar

Jan 13, 2026

ghaziabad crime news married woman got raped and balckmailed in hotel during khatu shyam visit

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत सचिव ने अपनी ही भतीजी का रेप किया है।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पंचायत सचिव अपनी भतीजी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया है। शिकायत के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है।

Published on:

13 Jan 2026 11:47 pm

CG Rape Case: रिश्ते हुए तार-तार, पंचायत सचिव ने भतीजी का किया रेप, ऐसे खुला राज

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

