CG Rape Case: रिश्ते हुए तार-तार, पंचायत सचिव ने भतीजी का किया रेप, ऐसे खुला राज

प्रतीकात्मक तस्वीर
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत सचिव ने अपनी ही भतीजी का रेप किया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पंचायत सचिव अपनी भतीजी को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया है। शिकायत के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है।
