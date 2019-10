Fraud : वेसू से संचालित हो रहा था फ्रेंडशिप क्लब के बहाने ठगी का गौरखधंधा

surat news : Fraud of Friendship Club was being conducted from Vesu in surat - साइबर क्राइम सेल ने अवैध रूप से चल रहे कॉल सेंटर पर मारा छापा - संचालकों व आधा दर्जन युवतियों समेत कुल २० जनों को किया गिरफ्तार - अमरोली के युवक के साथ की थी ५.७२ लाख रुपए की ठगी - vesu se sanchaalit ho raha friendaship club ke bahane thagee ka gaurakhadhandha - Cybercrime cell raids illegal call center in surat - 20 people, including operators and half a dozen women arrested - Duped Rs 5.62 lakh with Amroli's yuth