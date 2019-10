FRIENDSHIP FRAUD : होटल में मिलने से पहले युवती ने क्यों सिक्युरिटी के 50 हजार मांगे ?

SURAT NEWS : Why did the girl ask for RS 50000 security before meeting in the hotel?

- देशी-विदेशी युवतियों से फ्रेंडशिप के बहाने अमरोली के युवक से पांच लाख की ठगी

- कथित ऑनलाइन फ्रेंडशिप क्लब के खिलाफ सूरत साइबर क्राइम सैल ने दर्ज किया मामला

- Fraud of five lakhs from Amroli's youth on the pretext of friendship with domestic and foreign women

- Surat cybercrime cell filed a case against alleged online friendship club