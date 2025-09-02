Patrika LogoSwitch to English

US Open: अमांडा अनिसिमोवा क्वार्टर फाइनल में पहुंची, ओसाका ने कोको गॉफ को हराकर किया बड़ा उलटफेर

US Open 2025: अमांडा अनिसिमोवा और नाओमी ओसाका ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर मंगलवार 2 सितंबर को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं, कोको गॉफ बाहर हो गई हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

US Open 2025

US Open 2025: यूएस ओपन में मंगलवार 2 सितंबर को अमांडा अनिसिमोवा ने बीट्रिज हद्दाद माइया को सीधे सेटों में 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं, नाओमी ओसाका ने बड़ा उलटफेर करते हुए कोको गॉफ को 6-3, 6-2 से मात देकर चार बाद अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अमांडा अनिसिमोवा की क्वार्टर फाइनल में भिड़ंत दूसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक से होगी तो नाओमी ओसाका चेक गणराज्य की 11वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा से भिड़ेंगी।

शुरुआत से ही हावी रहीं अनिसिमोवा

अनिसिमोवा ने पहले ही गेम में हद्दाद माइया की सर्विस तोड़ी और उसके बाद उनका खेल और तेज हो गया। उन्होंने हद्दाद माइया को कोई मौका नहीं दिया। बेहतरीन सर्विस करते हुए कोर्ट पर गहरी और सटीक टू-हैंडेड बैकहैंड शॉट्स लगाए। दूसरा सेट ज्यादा प्रतिस्पर्धी था। हद्दाद माइया की सर्विस फिर से शुरुआती गेम में टूटी, लेकिन लगातार सात गेम गंवाने के बाद उन्होंने एक ब्रेक हासिल किया। हालांकि, अनिसिमोवा ने तुरंत वापसी की, चौथे गेम में ब्रेक प्वाइंट से बचते हुए गेम को संभाला और हद्दाद माइया के धैर्य के बावजूद, आखिरी गेम में फिर ब्रेक लेकर जीत सुनिश्चित की। 

अब मुकाबला स्वियातेक से

2019 में रोलैंड गैरोस के सेमीफाइनल में पहुंची चुकीं अनिसिमोवा ने हद्दाद माइया पर जीत के साथ अपना ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड 42-22 कर लिया। इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 35-14 तक सुधार लिया। अब क्वार्टर फाइनल में अनिसिमोवा का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक से होगा। यह दोनों के बीच दूसरा मुकाबला होगा। अनिसिमोवा विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी से मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेंगी।

2021 के बाद ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में ओसाका

इससे पहले, नाओमी ओसाका ने कोको गॉफ को 6-3, 6-2 से मात देकर 2021 के बाद से अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आंकड़े बताते हैं कि ओसाका ने जब भी किसी बड़ी चैंपियनशिप में इस मुकाम तक का सफर तय किया, उन्होंने अंततः खिताब जीता है। चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन यूएस ओपन सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए चेक गणराज्य की 11वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा से भिड़ेंगी।

Published on:

02 Sept 2025 11:41 am

Hindi News / Sports / Tennis News / US Open: अमांडा अनिसिमोवा क्वार्टर फाइनल में पहुंची, ओसाका ने कोको गॉफ को हराकर किया बड़ा उलटफेर

