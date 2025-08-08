Canadian Open 2025: वुमेन सिंगल्स के फ़ाइनल में बड़ा उलटफेर, नाओमी ओसाका को हराकर विक्टोरिया म्बोको ने जीता खिताब

Women single Final, Canadian Open 2025: विक्टोरिया म्बोको ने कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 18 साल की कनाडा की विक्टोरिया म्बोको ने जापान की दिग्गज खिलाड़ी नाओमी ओसाका को हराकर चैंपियन बनी। वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली विक्टोरिया म्बोको ने चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कैनेडियन ओपन का खिताब जीता था। अपने घर में मिली यह जीत म्बोको के लिए विशेष थी।