Cincinnati Open: कार्लोस अल्काराज ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, फाइनल में बनाई जगह, फिर जानिक सिनर से होगा मुक़ाबला

Cincinnati Open: कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। अल्काराज ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-4, 6-3 से हराकर लगातार सातवीं बार टूर-लेवल फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कार्लोस अल्काराज के सामने एक बार फिर जानिक सिनर होंगे। अल्काराज और सिनर के बीच इस साल का चौथा और कुल 14वां मैच खेला जाएगा।