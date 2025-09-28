China Open 2025: चीन की झेंग ने अरांगो को हराया, स्वियाटेक ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग ने ऐस लगाकर अपना खाता खोला और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे सेट में उन्होंने दबदबा बनाया और 6-2 से जीत हासिल की। जीत के बाद झेंग ने कहा, "मैं लगभग 80 प्रतिशत ठीक हो गई हूं, लेकिन जो 20 प्रतिशत बाकी है, वह सबसे मुश्किल होगा। मैं अपने अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की उत्सुक हूं।" तीसरे दौर में, झेंग का सामना चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा से होगा।