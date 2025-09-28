Patrika LogoSwitch to English

Tennis News

China Open 2025: चीन की झेंग ने अरांगो को हराया, स्वियाटेक ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग ने ऐस लगाकर अपना खाता खोला और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे सेट में उन्होंने दबदबा बनाया और 6-2 से जीत हासिल की। जीत के बाद झेंग ने कहा, "मैं लगभग 80 प्रतिशत ठीक हो गई हूं, लेकिन जो 20 प्रतिशत बाकी है, वह सबसे मुश्किल होगा। मैं अपने अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की उत्सुक हूं।"

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 28, 2025

चीन की टेनिस सनसनी झेंग किनवेन (Photo-Xinhua)

China Open 2025: चीन की टेनिस सनसनी झेंग किनवेन ने शनिवार को 2025 चाइना ओपन के महिला एकल के दूसरे दौर में कोलंबिया की एमिलियाना अरांगो को 6-3, 6-2 से हरा दिया। 22 वर्षीय झेंग ने सर्जरी के बाद यूएस ओपन और बिली जीन किंग कप फाइनल सहित कई टूर्नामेंटों से नाम वापस ले लिया था। वह चाइना ओपन से वापसी कर रही हैं।

सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग ने ऐस लगाकर अपना खाता खोला और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे सेट में उन्होंने दबदबा बनाया और 6-2 से जीत हासिल की। जीत के बाद झेंग ने कहा, "मैं लगभग 80 प्रतिशत ठीक हो गई हूं, लेकिन जो 20 प्रतिशत बाकी है, वह सबसे मुश्किल होगा। मैं अपने अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की उत्सुक हूं।" तीसरे दौर में, झेंग का सामना चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा से होगा।

इस बीच, विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने शनिवार को अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, महिला एकल के दूसरे दौर में घरेलू खिलाड़ी युआन यू को 6-0, 6-3 से हराकर नेशनल टेनिस सेंटर में अपना अपराजेय रिकॉर्ड कायम किया। 24 वर्षीय स्वियाटेक पहले सेट में विजयी रहीं। उन्होंने तीन ब्रेक के साथ सभी छह गेम जीतकर बेसलाइन पर अपना दबदबा कायम रखा। यह बीजिंग में उनके शानदार रिकॉर्ड का एक और उदाहरण है।

58वें नंबर की 25 वर्षीय युआन ने दूसरे सेट में कड़ी टक्कर दी। चीनी खिलाड़ी ने शुरुआती गेम में सर्विस ब्रेक करके 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने वापसी की और लगातार तीन गेम जीतकर 3-1 की बढ़त बना ली।

स्थानीय खिलाड़ी ने छठे और आठवें गेम में अपनी सर्विस बचाए रखी, कई ब्रेक पॉइंट बचाए और एक चतुर ड्रॉप शॉट से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन स्वियाटेक ने नियंत्रण नहीं छोड़ा और अपनी शानदार सर्विस से सेट 6-3 से अपने नाम कर मैच अपने नाम कर लिया। स्वियाटेक का अगला मुकाबला कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो से होगा।

Published on:

28 Sept 2025 10:20 am

Hindi News / Sports / Tennis News / China Open 2025: चीन की झेंग ने अरांगो को हराया, स्वियाटेक ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

