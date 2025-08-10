Cincinnati Open: कार्टल, वीनस विलियम्स सिनसिनाटी ओपन के पहले दौर में हारे

पूर्व विश्व नंबर चार गार्सिया का अब अगले दौर में मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। 31 वर्षीय गार्सिया की 19 मार्च के बाद यह पहली जीत है। उन्होंने मई में घोषणा की थी कि वह इस साल के आखिर में संन्यास ले लेंगी।

कार्टल की हार के बाद, साथी ब्रिटिश खिलाड़ी केटी बोल्टर और जैकब फर्नले भी पहले दौर से बाहर हो गए। 29 वर्षीय बोल्टर को सर्बिया की ओल्गा डैनिलोविच ने 6-0, 7-5 से हराया। अब डैनिलोविच का सामना दूसरे दौर में एम्मा रादुकानू से होगा।