Cincinnati Open: कार्टल, वीनस विलियम्स सिनसिनाटी ओपन के पहले दौर में हारे

ब्रिटेन की सोनाए कार्टल और अमेरिका की वीनस विलियम्स को सिनसिनाटी ओपन के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को खेले गये मुकबले में ब्रिटेन की सोनाए कार्टल को सिनसिनाटी ओपन के पहले दौर में उनकी फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वी कैरोलिन गार्सिया ने 7-5, 4-6, 3-6 से हराया।
पूर्व विश्व नंबर चार गार्सिया का अब अगले दौर में मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। 31 वर्षीय गार्सिया की 19 मार्च के बाद यह पहली जीत है। उन्होंने मई में घोषणा की थी कि वह इस साल के आखिर में संन्यास ले लेंगी।
कार्टल की हार के बाद, साथी ब्रिटिश खिलाड़ी केटी बोल्टर और जैकब फर्नले भी पहले दौर से बाहर हो गए। 29 वर्षीय बोल्टर को सर्बिया की ओल्गा डैनिलोविच ने 6-0, 7-5 से हराया। अब डैनिलोविच का सामना दूसरे दौर में एम्मा रादुकानू से होगा।
दूसरी ओर, पांच बार की विंबलडन चैंपियन वीनस विलियम्स दुनिया की 42वें नंबर की खिलाड़ी जेसिका बूजास मानेरो से हार गईं। 45 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी को पिछले महीने वाशिंगटन में सिटी ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने के बाद सिनसिनाटी में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला था, लेकिन उन्हें अपनी स्पेनिश प्रतिद्वंद्वी से 6-4, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा।