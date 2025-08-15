Cincinnati Open: जानिक सिनर का शानदार प्रदर्शन जारी, ऑगर एलियासेम को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

एटमाने ने गुरुवार शाम 6-2, 6-3 से रुन को सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एटमाने ने 332,160 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि अर्जित की है। उन्होंने इस सीजन के लिए 310,376 अमेरिकी डॉलर के साथ टूर्नामेंट में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में सिनर के खिलाफ मुकाबला एटमाने के लिए आसान नहीं होने वाला है। सिनर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं। हाल ही में विंबलडन के फाइनल में उन्होंने दूसरे नंबर के एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराया था।