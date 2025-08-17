Cincinnati Open: रिबाकिना ने किया बड़ा उलटफेर, क्वार्टरफाइनल में सबालेंका को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

Cincinnati Open: गत चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालेंका को सिनसिनाटी ओपन के क्वार्टरफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना से हार का सामना करना पड़ा। कजाकिस्तान की रिबाकिना ने पहले सेट से मैच में अपना दबदबा बनाये रखा। रिबाकिना ने 74 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सबालेंका को 6-1, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई।
मैच के बाद रिबाकिना ने कहा, “मैं अपनी सर्विस से खुश हूं। आज यह महत्वपूर्ण था।मैंने बहुत अच्छी सर्विस की। अगर वह अच्छी सर्विस करती तो मैच बिल्कुल अलग होता। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मैं इसी तरह आगे भी खेलूं।”
2022 विंबलडन विजेता रिबाकिना अब अंतिम चार में इस साल की ऑल इंग्लैंड क्लब चैंपियन इगा स्वियाटेक से भिड़ेंगी। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने रूस की अन्ना कालिंस्काया को 6-3, 6-4 से हराया। स्वियाटेक ने जीत हासिल कर सीजन के अपने चौथे डब्ल्यूटीए 1,000 स्तरीय टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
मैच के बाद पोलिश खिलाड़ी ने कहा, “मैंने बस अपना खेल खेला। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दृढ़ रही और अपनी तीव्रता बनाए रखी।” फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ इटली की जैस्मीन पाओलिनी से तीन सेटों में मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। गॉफ ने पहला सेट जीत लिया, लेकिन 16 डबल फॉल्ट लगाए, जिससे पाओलिनी को आठ बार उनकी सर्विस तोड़ने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने 2-6, 6-4, 6-3 से वापसी करते हुए जीत दर्ज की।
सातवीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी का सेमीफाइनल में रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा से मुकाबला होगा।