Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Tennis News

Cincinnati Open: रिबाकिना ने किया बड़ा उलटफेर, क्वार्टरफाइनल में सबालेंका को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

रिबाकिना ने 74 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सबालेंका को 6-1, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

भारत

Siddharth Rai

Aug 17, 2025

एलेना रिबाकिना ने आर्यना सबालेंका को हरा सेमीफाइनल में जगह बनाई (photo - Cincinnati Open 2025/X)

Cincinnati Open: गत चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालेंका को सिनसिनाटी ओपन के क्वार्टरफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना से हार का सामना करना पड़ा। कजाकिस्तान की रिबाकिना ने पहले सेट से मैच में अपना दबदबा बनाये रखा। रिबाकिना ने 74 मिनट तक चले मुकाबले में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सबालेंका को 6-1, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

मैच के बाद रिबाकिना ने कहा, “मैं अपनी सर्विस से खुश हूं। आज यह महत्वपूर्ण था।मैंने बहुत अच्छी सर्विस की। अगर वह अच्छी सर्विस करती तो मैच बिल्कुल अलग होता। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि मैं इसी तरह आगे भी खेलूं।”
2022 विंबलडन विजेता रिबाकिना अब अंतिम चार में इस साल की ऑल इंग्लैंड क्लब चैंपियन इगा स्वियाटेक से भिड़ेंगी। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने रूस की अन्ना कालिंस्काया को 6-3, 6-4 से हराया। स्वियाटेक ने जीत हासिल कर सीजन के अपने चौथे डब्ल्यूटीए 1,000 स्तरीय टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

मैच के बाद पोलिश खिलाड़ी ने कहा, “मैंने बस अपना खेल खेला। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दृढ़ रही और अपनी तीव्रता बनाए रखी।” फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ इटली की जैस्मीन पाओलिनी से तीन सेटों में मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। गॉफ ने पहला सेट जीत लिया, लेकिन 16 डबल फॉल्ट लगाए, जिससे पाओलिनी को आठ बार उनकी सर्विस तोड़ने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने 2-6, 6-4, 6-3 से वापसी करते हुए जीत दर्ज की।
सातवीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी का सेमीफाइनल में रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा से मुकाबला होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2025 07:44 am

Published on:

17 Aug 2025 07:28 am

Hindi News / Sports / Tennis News / Cincinnati Open: रिबाकिना ने किया बड़ा उलटफेर, क्वार्टरफाइनल में सबालेंका को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.