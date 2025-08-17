Cincinnati Open: रिबाकिना ने किया बड़ा उलटफेर, क्वार्टरफाइनल में सबालेंका को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह

मैच के बाद पोलिश खिलाड़ी ने कहा, “मैंने बस अपना खेल खेला। यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं दृढ़ रही और अपनी तीव्रता बनाए रखी।” फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ इटली की जैस्मीन पाओलिनी से तीन सेटों में मिली हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। गॉफ ने पहला सेट जीत लिया, लेकिन 16 डबल फॉल्ट लगाए, जिससे पाओलिनी को आठ बार उनकी सर्विस तोड़ने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने 2-6, 6-4, 6-3 से वापसी करते हुए जीत दर्ज की।

सातवीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी का सेमीफाइनल में रूस की वेरोनिका कुदेरमेतोवा से मुकाबला होगा।