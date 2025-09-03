Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Tennis News

US Open: वोंद्रोसोवा चोट के कारण हुईं बाहर, डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका को मिला सेमीफाइनल का टिकट

US Open: मार्केटा वोंद्रोसोवा घुटने की चोट के कारण यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल से हटना पड़ा है, जिसके चलते डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका अब सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। जहां उनका मुकाबला जेसिका पेगुला से होगा।

भारत

lokesh verma

Sep 03, 2025

US Open
टेनिस स्‍टार खिलाड़ी आर्यना सबालेंका। (फोटो सोर्स: IANS)

US Open 2025: वर्ल्ड नंबर-1 और डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका बिना कोई अंक हासिल किए यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका की प्रतिद्वंद्वी मार्केटा वोंद्रोसोवा को घुटने की चोट के कारण मैच से हटना पड़ा है। सबालेंका अपने यूएस ओपन खिताब को बचाने से चंद कदम दूर हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जेसिका पेगुला से होगा। यह पिछले साल के फाइनल का रीमैच होगा, जिसमें सबालेंका ने सीधे सेटों में जीत हासिल की थी।

जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया- मार्केटा

चोटिल होने के चलते मैच छोड़ने पर मार्केटा वोंद्रोसोवा बेहद दुखी नजर आईं। उन्होंने कहा कि यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि मुझे घुटने की चोट के कारण क्वार्टर फाइनल मैच छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट पर उतरने की पूरी कोशिश की, लेकिन वार्म-अप के दौरान मेरे घुटने में फिर से दर्द महसूस हुआ।

डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मैंने चोट को और बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। मैं इस टूर्नामेंट में मिले समर्थन के लिए आभारी हूं। उन फैंस से माफी चाहती हूं, जो इस मैच का से इंतजार कर रहे थे। मैंने न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा समय बिताया। अगले साल वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।

'मुझे मार्केटा के लिए बहुत दुख है'

वहीं, आर्यना सबालेंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी प्रतिद्वंद्वी के लिए एक मैसेज पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे मार्केटा के लिए बहुत दुख है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वह शानदार टेनिस खेल रही हैं। मुझे पता है कि इससे उन्हें कितना दुख हुआ होगा। मार्केटा अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाओगी।

पेगुला ने क्‍वार्टर फाइनल क्रेजिकोवा को हराया

पेगुला ने बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 6-3 से हराकर अपने करियर के दूसरे बड़े सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह मुकाबला 1 घंटे 26 मिनट तक चला। पिछले साल की उपविजेता पेगुला चौथी वरीयता प्राप्त हैं। 31 वर्षीय जेसिका पेगुला ओपन एरा में करियर शुरू करने वाली ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 30 साल की उम्र के बाद अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। जेसिका पेगुला से पहले फ्लाविया पेनेटा ने 2013 में 31 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports news In Hindi

Published on:

03 Sept 2025 10:42 am

Hindi News / Sports / Tennis News / US Open: वोंद्रोसोवा चोट के कारण हुईं बाहर, डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका को मिला सेमीफाइनल का टिकट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट