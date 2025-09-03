US Open: वोंद्रोसोवा चोट के कारण हुईं बाहर, डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका को मिला सेमीफाइनल का टिकट

पेगुला ने बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 6-3 से हराकर अपने करियर के दूसरे बड़े सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। यह मुकाबला 1 घंटे 26 मिनट तक चला। पिछले साल की उपविजेता पेगुला चौथी वरीयता प्राप्त हैं। 31 वर्षीय जेसिका पेगुला ओपन एरा में करियर शुरू करने वाली ऐसी दूसरी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 30 साल की उम्र के बाद अपने पहले दो ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। जेसिका पेगुला से पहले फ्लाविया पेनेटा ने 2013 में 31 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।