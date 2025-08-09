वर्ल्ड नंबर-2 पाउला बडोसा ने बैक इंजरी के कारण ‘यूएस ओपन’ से वापस लिया नाम

Paula Badosa Back Injury: पूर्व विश्व नंबर 2 पाउला बडोसा को बार-बार होने वाली पीठ की चोट के कारण आगामी 'यूएस ओपन' से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम में पिछले साल के क्वार्टर फाइनल को दोहराने या बेहतर करने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वर्तमान में 12वें स्थान पर काबिज स्पेनिश खिलाड़ी ने 30 जून को विंबलडन में ब्रिटेन की केटी बौल्टर से पहले दौर में हार के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। अमेरिकी टेनिस संघ ने शुक्रवार को पुष्टि की कि स्विट्जरलैंड की जिल टेचमैन मुख्य ड्रॉ में बडोसा की जगह लेंगी। अगर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई और खिलाड़ी हट जाता है, तो फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट अगली योग्य खिलाड़ी होंगी।