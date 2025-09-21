Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Tennis News

संन्यास के बाद भी बड़े ब्रांन्ड हैं रोजर फेडरर, अब बने दुनिया के 7वें अरबपति खिलाड़ी, कुल संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे

Roger Federar Net worth: स्विट्जरलैंड के पूर्व टेनिस स्टार रोजर फेडरर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सातवें अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं। फेडरर की नेटवर्थ 96.91 अरब रुपए है। इसके साथ ही फेडरर ने माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स और टाइगर वुड्स की सूची में शामिल हो गए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 21, 2025

Roger Federar Net worth
Roger Federar Net worth: स्विट्जरलैंड के पूर्व टेनिस स्टार रोजर फेडरर। (फोटो सोर्स: IANS)

Roger Federar Net worth: 24 साल के सुनहरे करियर में 20 ग्रैंड स्लेम खिताब जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा ब्रांन्ड बने हुए हैं। 2022 में टेनिस कोर्ट को अलविदा कहने के बाद उनकी नेटवर्थ में और इजाफा हुआ है। हाल में फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें फेडरर अरबपति बनने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। स्विस स्टार माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स और टाइगर वुड्स की सूची में शामिल हो गए हैं। हालांकि इनमें से अब वुड्स और लेब्रोन जेम्स ही सक्रिय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरर की नेटवर्थ 96.91 अरब रुपए है, जो उन्हें इस सूची में खास जगह दिलाती है।

सफल बिजनेसमैन भी

रिटायरमेंट के बाद फेडरर ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी एक स्विस शू कंपनी है और एक अपैरल ब्रांड 'ऑन' में उनकी हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच होने वाले लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट के भी फेडरर सह-संस्थापक हैं।

जोकोविच और नडाल आसपास भी नहीं

फेडरर अपने करियर में 16 सीजन तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लेम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 22 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल उनके आसपास भी नहीं हैं। यह भी तब था जब उन्हें जोकोविच और नडाल की तुलना में प्राइज मनी भी कम मिली थी। जोकोविच को 1664 करोड़ और नडाल को 1189 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अपने कॅरियर में मिली। वहीं फेडरर ने 1154 करोड़ रुपए ही प्राइज मनी से कमाए थे।

अरबपति क्लब में शामिल होने वाले दूसरे टेनिस खिलाड़ी

फेडरर रिटायरमेंट के बाद अरबपति क्लब में शामिल होने वाले दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले रोमानिया के इओन टिरियाक इस क्लब में शामिल हैं। टिरियाक ने 1970 में फ्रेंच ओपन में युगल खिताब जीता था। लेकिन उन्होंने निवेश से अपनी संपत्ति बनाई।

सक्रिय प्‍लेयर्स में अलकारेज सबसे आगे

बात अगर सक्रिय टेनिस खिलाडि़यों की करें तो स्पेन के युवा स्टार कार्लाेस अल्कारेज पिछले 12 महीनों में लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 425 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक साल में सिर्फ फेडरर, जोकोविच और जापान की नाओमी ओसाका ने ही उनसे ज्यादा कमाई की है। इटली के जेनिक सिनर इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 416 करोड़ रुपए कमाए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports news In Hindi

Updated on:

21 Sept 2025 07:33 am

Published on:

21 Sept 2025 07:31 am

Hindi News / Sports / Tennis News / संन्यास के बाद भी बड़े ब्रांन्ड हैं रोजर फेडरर, अब बने दुनिया के 7वें अरबपति खिलाड़ी, कुल संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.