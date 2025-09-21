संन्यास के बाद भी बड़े ब्रांन्ड हैं रोजर फेडरर, अब बने दुनिया के 7वें अरबपति खिलाड़ी, कुल संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे

Roger Federar Net worth: 24 साल के सुनहरे करियर में 20 ग्रैंड स्लेम खिताब जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा ब्रांन्ड बने हुए हैं। 2022 में टेनिस कोर्ट को अलविदा कहने के बाद उनकी नेटवर्थ में और इजाफा हुआ है। हाल में फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें फेडरर अरबपति बनने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। स्विस स्टार माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स और टाइगर वुड्स की सूची में शामिल हो गए हैं। हालांकि इनमें से अब वुड्स और लेब्रोन जेम्स ही सक्रिय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरर की नेटवर्थ 96.91 अरब रुपए है, जो उन्हें इस सूची में खास जगह दिलाती है।
रिटायरमेंट के बाद फेडरर ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी एक स्विस शू कंपनी है और एक अपैरल ब्रांड 'ऑन' में उनकी हिस्सेदारी शामिल है। साथ ही टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच होने वाले लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट के भी फेडरर सह-संस्थापक हैं।
फेडरर अपने करियर में 16 सीजन तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लेम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 22 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल उनके आसपास भी नहीं हैं। यह भी तब था जब उन्हें जोकोविच और नडाल की तुलना में प्राइज मनी भी कम मिली थी। जोकोविच को 1664 करोड़ और नडाल को 1189 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अपने कॅरियर में मिली। वहीं फेडरर ने 1154 करोड़ रुपए ही प्राइज मनी से कमाए थे।
फेडरर रिटायरमेंट के बाद अरबपति क्लब में शामिल होने वाले दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले रोमानिया के इओन टिरियाक इस क्लब में शामिल हैं। टिरियाक ने 1970 में फ्रेंच ओपन में युगल खिताब जीता था। लेकिन उन्होंने निवेश से अपनी संपत्ति बनाई।
बात अगर सक्रिय टेनिस खिलाडि़यों की करें तो स्पेन के युवा स्टार कार्लाेस अल्कारेज पिछले 12 महीनों में लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 425 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक साल में सिर्फ फेडरर, जोकोविच और जापान की नाओमी ओसाका ने ही उनसे ज्यादा कमाई की है। इटली के जेनिक सिनर इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 416 करोड़ रुपए कमाए हैं।