संन्यास के बाद भी बड़े ब्रांन्ड हैं रोजर फेडरर, अब बने दुनिया के 7वें अरबपति खिलाड़ी, कुल संपत्ति जानकर चौंक जाएंगे

Roger Federar Net worth: 24 साल के सुनहरे करियर में 20 ग्रैंड स्लेम खिताब जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा ब्रांन्ड बने हुए हैं। 2022 में टेनिस कोर्ट को अलविदा कहने के बाद उनकी नेटवर्थ में और इजाफा हुआ है। हाल में फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें फेडरर अरबपति बनने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। स्विस स्टार माइकल जॉर्डन, लेब्रोन जेम्स और टाइगर वुड्स की सूची में शामिल हो गए हैं। हालांकि इनमें से अब वुड्स और लेब्रोन जेम्स ही सक्रिय खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, फेडरर की नेटवर्थ 96.91 अरब रुपए है, जो उन्हें इस सूची में खास जगह दिलाती है।