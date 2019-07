वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर सानिया मिर्जा ने जताई खुशी, फैंस ने कर दिया शोएब मलिक को ट्रोल

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में बुधवार को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात दे दी। ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई , क्योंकि भारत के खिलाफ मिली हार के बाद से लगातार पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी फैंस ने खरी-खोटी सुना दी थी। इनमें शोएब मलिक की पत्नी सानिया मिर्जा भी थी।

वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच पर बने विज्ञापनों पर सानिया मिर्जा को आया गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी

पाकिस्तान की जीत पर सानिया ने किया ट्वीट

बुधवार को न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान की जीत के बाद सानिया मिर्जा ने एक ट्वीट किया। जाहिर सी बात है ये ट्वीट उन ट्रोलर्स के लिए था, जो भारत के खिलाफ मिली हार के बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को ट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तान की जीत पर सानिया ने अपने ट्वीट में कहा है,'खेल कितना अविश्वसनीय हो सकता है, बधाई पाकिस्तानी टीम।' सानिया मिर्जा के लिए अब ये ट्वीट भी मुसीबत बन गया, क्योंकि ट्रोलर्स ने इस ट्वीट को लेकर शोएब मलिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

What an incredibly great leveler sport can be 🙃😏