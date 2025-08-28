US Open 2025: अल्काराज, शेल्टन और जोकोविच तीसरे दौर में पहुंचे, जोकोविच का मुकाबला नॉरी या कॉमेसाना से होगा

बेन शेल्टन ने पूर्व यूएस ओपन सेमीफाइनलिस्ट पाब्लो कैरेनो बुस्टा को 6-4, 6-2, 6-4 से हराकर अपने घरेलू मेजर चैंपियनशिप के तीसरे दौर में प्रवेश किया। मॉन्ट्रियल में अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के बाद, शेल्टन ने 34 वर्षीय कैरेनो बुस्टा को हराया, जिन्होंने 2017 और 2020 में न्यूयॉर्क में अंतिम चार में जगह बनाई थी। यह लगातार नौवां ग्रैंड स्लैम है जिसमें शेल्टन तीसरे दौर में पहुंचे हैं।