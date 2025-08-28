US Open 2025: अल्काराज, शेल्टन और जोकोविच तीसरे दौर में पहुंचे, जोकोविच का मुकाबला नॉरी या कॉमेसाना से होगा

विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के मटिया बेलुची को 6-1, 6-0, 6-3 से हराकर यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अल्काराज के साथ-साथ नोवाक जोकोविच और शेल्टन भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। कार्लोस अल्काराज पिछले 43 में से अपने 41 मैच जीत चुके हैं। वह लगातार आठवें टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
अल्काराज का अगला मुकाबला 32वीं वरीयता प्राप्त इतालवी खिलाड़ी लुसियानो डार्डेरी से होगा, जिन्होंने अमेरिकी वाइल्ड कार्डधारी एलियट स्पिजिरी को 6-0, 7-6(3), 2-6, 6-4 से हराया। यह अल्काराज और डार्डेरी का पहला लेक्सस एटीपी हेड-टू-हेड मुकाबला होगा।
बेन शेल्टन ने पूर्व यूएस ओपन सेमीफाइनलिस्ट पाब्लो कैरेनो बुस्टा को 6-4, 6-2, 6-4 से हराकर अपने घरेलू मेजर चैंपियनशिप के तीसरे दौर में प्रवेश किया। मॉन्ट्रियल में अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने के बाद, शेल्टन ने 34 वर्षीय कैरेनो बुस्टा को हराया, जिन्होंने 2017 और 2020 में न्यूयॉर्क में अंतिम चार में जगह बनाई थी। यह लगातार नौवां ग्रैंड स्लैम है जिसमें शेल्टन तीसरे दौर में पहुंचे हैं।
शेल्टन का अगला मुकाबला फ्रांस के अनुभवी एड्रियन मन्नारिनो से होगा। क्वार्टर फाइनल में शेल्टन का मुकाबला कार्लोस अल्काराज से हो सकता है। नोवाक जोकोविच ने भी तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यह 19वां मौका है जब जोकोविच तीसरे दौर में पहुंचे हैं।
38 वर्षीय जोकोविच ने अमेरिकी क्वालीफायर जाचरी स्वेज्दा के खिलाफ 6-7(5), 6-3, 6-3, 6-1 से जीत हासिल की। जोकोविच रिकॉर्ड 75वीं बार किसी मेजर टूर्नामेंट के तीसरे दौर में पहुंचे हैं। उन्होंने रोजर फेडरर के 74 मेजर राउंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच 25वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में हैं। जोकोविच ने 2023 में यूएस ओपन जीता था। जोकोविच का मुकाबला कैमरन नॉरी या फ्रांसिस्को कॉमेसाना से होगा।