US Open 2025: भांबरी-वीनस की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह

इगा स्वियाटेक को हराकर अमांडा अनिसिमोवा यूएस ओपन के सेमीफाइनल में

अमांडा अनिसिमोवा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए विंबलडन चैंपियन इगा स्वियाटेक को हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में बुधवार रात खेले गये क्वार्टर फाइनल में अमांडा अनिसिमोव ने बड़ा उलटफेर करते हुए एक घंटा 38 मिनट तक चले मुकाबले में पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियाटेक को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी।