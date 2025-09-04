US Open 2025: भांबरी-वीनस की जोड़ी ने रचा इतिहास, पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह

US Open 2025: भारत के युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुष युगल वर्ग में निकोला मेक्टिक और राजीव राम की जोड़ी को हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
इंडो-कीवी जोड़ी ने बुधवार रात खेले गये उच्च स्तरीय क्वार्टरफाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त निकोला मेक्टिक और अमेरिकी अनुभवी राजीव राम को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। कोर्ट 17 पर खेले गए इस मुकाबले में भांबरी के तेज नेट प्ले और वीनस की दमदार सर्विस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे दोनों ने सीधे सेटों में जीत हासिल की।
भांबरी और वीनस का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में नील स्कुप्स्की और जो सैलिसबरी की ब्रिटिश जोड़ी से होगा। इससे पहले टूर्नामेंट में, भांबरी और वीनस ने तीसरे दौर में गोंजालो एस्कोबार (कोलंबिया) और मिगुएल एंजेल रेयेस-वरेला (मेक्सिको) को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था।
इगा स्वियाटेक को हराकर अमांडा अनिसिमोवा यूएस ओपन के सेमीफाइनल में
अमांडा अनिसिमोवा ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए विंबलडन चैंपियन इगा स्वियाटेक को हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में बुधवार रात खेले गये क्वार्टर फाइनल में अमांडा अनिसिमोव ने बड़ा उलटफेर करते हुए एक घंटा 38 मिनट तक चले मुकाबले में पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियाटेक को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी।
इस जीत के साथ ही अनिसिमोवा 53 दिन पहले विंबलडन फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला भी ले लिया। अनिसिमोवा पहली बार यूएस ओपन सेमीफाइनल में पहुंची है जहां उनका सामना जापान की नाओमी ओसाका से होगा।
मैच के बाद अनिसिमोवा ने कहा, “मैं सचमुच जरा भी डर के साथ मैदान पर नहीं उतरी थी। मैंने खुद को, और शायद दूसरों को भी, साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और जुझारूपन से अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे।”
स्वियातेक ने कहा, “मेरे लिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता। सब जानते हैं कि अमांडा कैसे खेल सकती है। उसे वहां संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वह अधिक तेज थी। मेरी सर्विस ने मुझे निराश किया।”