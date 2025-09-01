US Open 2025: जोकोविच और अल्काराज ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

जोकोविच से पहले पंचो गोंजालेज, केन रोजवॉल और जिमी कॉनर्स यह कारनामा कर चुके हैं। कॉनर्स ने 1991 में 39 वर्ष की उम्र में सेमीफाइनल तक के अपने सफर के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। यह जोकोविच के करियर का 14वां यूएस ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रोजर फेडरर और आंद्रे अगासी (13 बार) को पछाड़ दिया है। जोकोविच ओपन एरा की पुरुषों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। जिमी कॉनर्स इस लिस्ट में उनसे आगे हैं, जिन्होंने 17 बार यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।