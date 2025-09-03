US Open 2025: जोकोविच का शानदार प्रदर्शन, फ्रिट्ज को हराया सेमीफिनल में बनाई जगह, निगाहें अपने 11वें यूएस ओपन फाइनल में पहुंचने पर

चौथा सेट बेहद साफ-सुथरा रहा। शुरुआती नौ गेम तक किसी भी खिलाड़ी को ब्रेक प्वाइंट का मौका नहीं मिला। इसके बाद सर्बियाई खिलाड़ी ने 15-40 की बढ़त बनाकर दो मैच प्वाइंट हासिल किए, लेकिन लंबी रैलियों के बाद लगातार दो बैकहैंड शॉट चूक गए और स्कोर ड्यूस पर आ गया। फ्रिट्ज ने संघर्ष करते हुए एक गेम प्वाइंट तक पहुंच बनाई, लेकिन जल्द ही तीसरे मैच प्वाइंट का सामना करना पड़ा। इस बार अमेरिकी खिलाड़ी की पांचवीं डबल फॉल्ट ने मुकाबले को समाप्त कर दिया।