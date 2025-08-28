US Open 2025: सबालेंका, एंड्रीवा और पाओलिनी यूएस ओपन के तीसरे दौर में

शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका, पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा और सातवीं वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाओलिनी ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में बुधवार की रात खेले गये मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए गैर-वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी पोलिना कुदेरमेतोवा को सीधे सेटों में 7-6(4), 6-2 से हराकर यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश किया।