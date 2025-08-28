Patrika LogoSwitch to English

Tennis News

US Open 2025: सबालेंका, एंड्रीवा और पाओलिनी यूएस ओपन के तीसरे दौर में

Siddharth Rai

Aug 28, 2025

Aryna Sabalenka
शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका(Photo Credit -IANS)

शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका, पांचवीं वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा और सातवीं वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाओलिनी ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम में बुधवार की रात खेले गये मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए गैर-वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी पोलिना कुदेरमेतोवा को सीधे सेटों में 7-6(4), 6-2 से हराकर यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश किया।

बेलारूस की सबालेंका का अगला मुकाबला कनाडा की 31वीं वरीयता प्राप्त लेयला फर्नांडीज से होगा, जिन्होंने कल फ्रांस की एल्सा जैक्वेमोट को 6-2, 3-6, 6-2 से हराया था। 2021 में यहां फाइनलिस्ट रहीं फर्नांडीज कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं।

एक अन्य मैच में 17 वर्षीय एंड्रीवा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए क्लारा ब्यूरल को 6-3, 6-4 से हराया। दो बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनलिस्ट रह चुकी रूसी किशोरी ने संयमित प्रदर्शन करते हुए अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाई, ब्यूरल की सर्विस तीन बार तोड़ी और मैच के अंतिम क्षणों में महत्वपूर्ण ब्रेक पॉइंट बचाए। इस जीत के साथ, वह पहली बार न्यूयॉर्क में तीसरे दौर में पहुंचीं।

एंड्रीवा का राउंड ऑफ 32 में उनका कनाडा की लेयला फर्नांडीज से मुकाबला होगा। दूसरे दौर के एक अन्य मैच में, इटली की पाओलिनी ने गैर-वरीयता प्राप्त अमेरिकी किशोरी इवा जोविक को 6-3, 6-3 से हराया।

17 वर्षीय जोविक, जो तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेल रही थीं, ने इस साल की शुरुआत में इंडियन वेल्स में पाओलिनी को तीन सेटों तक धकेला था, लेकिन इस बार यह अनुभवी इतालवी खिलाड़ी बहुत मजबूत साबित हुई।
पोआलिनी का सामना तीसरे दौर में अमेरिका की 32वीं वरीयता प्राप्त मैककार्टनी केसलर से होगा।

