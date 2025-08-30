US Open 2025: टेलर फ्रिट्ज, एड्रियन मन्नारिनो और टेलर टाउनसेंड का शानदार प्रदर्शन जारी, अंतिम 16 में बनाई जगह

US Open 2025: विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज, फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो और अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड ने शानदार प्रदर्शन कर अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन के प्री क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में शुक्रवार रात टेलर फ्रिट्ज ने करीब तीन घंटे तक चले मुकाबले में स्विस क्वालीफायर जेरोम किम पर 7-6(3), 6-7(9), 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। फ्रिट्ज का अगले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस मचाक से मुकाबला होगा।
मैच के बाद फ्रिट्ज ने कहा, “यह आसान नहीं था। जेरोम बिना किसी डर के खेले और मुझे कड़ी टक्कर दी, खासकर पहले दो सेटों में। मैंने बस आक्रामक बने रहने और अपनी सर्विस पर भरोसा रखने पर ध्यान केंद्रित किया। न्यूयॉर्क के दर्शकों ने मुझे जरूरत पड़ने पर भरपूर प्रोत्साहन दिया।”
वहीं एक अन्य मैच में छठे वरीयता प्राप्त अमेरिका के बेन शेल्टन का यूएस ओपन में अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हो गया जब वह फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो के खिलाफ तीसरे दौर के मुकाबले के दौरान चोटिल होकर मैच से हट गए। उस समय मैच दो-दो सेटों के अंतर से बराबरी पर था।
इस महीने की शुरुआत में टोरंटो में अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले शेल्टन को चौथे सेट की शुरुआत में ही बाएं कंधे में तेज दर्द होने लगा। मेडिकल टाइमआउट और कई स्पष्ट परेशानी के संकेतों के बाद, 22 वर्षीय खिलाड़ी ने 6-3, 3-6, 6-4, 4-6 से हार मान ली। शेल्टन के करियर में पहली बार उन्होंने टूर स्तर पर ऐसा किया है।
अपने पिता और कोच ब्रायन शेल्टन की मैच से हटने सलाह मानने से पहले, शेल्टन ने अपने बॉक्स से कहा, “यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे बुरा दर्द था।” वहीं महिला एकल वर्ग के मैच में टेलर टाउनसेंड ने बेबाक टेनिस का शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया की पांचवें नंबर की रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में अमेरिका की टाउनसेंड ने एंड्रीवा को 7-5, 6-2 से हराकर 2019 के बाद पहली बार यूएस ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने नेट पर दौड़ने की अपनी रणनीति, बाएं हाथ के विविध कौशल और घरेलू समर्थन का इस्तेमाल करते हुए रूसी किशोरी को हराया।
इस जीत के साथ 139वें नंबर की खिलाड़ी टाउनसेंड रविवार को राउंड ऑफ 16 में 2021 फ्रेंच ओपन चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा से मुकाबला करेंगी। उनकी नजर अपने करियर के दूसरे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल पर होगी।