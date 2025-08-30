US Open 2025: टेलर फ्रिट्ज, एड्रियन मन्नारिनो और टेलर टाउनसेंड का शानदार प्रदर्शन जारी, अंतिम 16 में बनाई जगह

US Open 2025: विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज, फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो और अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड ने शानदार प्रदर्शन कर अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन के प्री क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में शुक्रवार रात टेलर फ्रिट्ज ने करीब तीन घंटे तक चले मुकाबले में स्विस क्वालीफायर जेरोम किम पर 7-6(3), 6-7(9), 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। फ्रिट्ज का अगले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस मचाक से मुकाबला होगा।