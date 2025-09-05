US Open 2025: सेमीफाइनल में हार के साथ युकी भांबरी का सफर समाप्त, सपना टूटा पर भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास

दूसरे सेट में भांबरी और वीनस ने पहले ही गेम में प्रतिद्वंद्वियों की सर्विस तोड़कर बढ़त हासिल कर ली। फैंस को बड़े उलटफेर की उम्मीद थी, लेकिन भांबरी-वीनस ने भी अपनी सर्विस गंवा दी। इसके बाद कुछ और कड़े गेम खेले गए, जिसके परिणामस्वरूप एक और टाईब्रेक हुआ। इस बार टाईब्रेक और सेट 7-6(5) से ब्रिटिश जोड़ी के नाम रहे।