167km रेलवे ट्रैक का होगा दोहरीकरण, डीपीआर तैयार, जल्द मिलेगी मंजूरी

ऐसे में जिले के लोगों को दिल्ली, भोपाल, इंदौर के साथ ही गुजरात, बिहार तक सफर करने की सुविधा मिली है। इन सालों में जिले के रेलवे स्टेशन पर भी अनेक विकास कार्य किए गए हैं। यहां पर व्यापारियों के लिए गुड्स शेड की सुविधा के साथ ही यात्रियों के लिए दूसरे प्लेटफार्म और दो फुट ओवरब्रिज स्वीकृत किए गए हैं। इसमें एक का काम पूरा हो चुका है और दूसरा निर्माणाधीन है। लगातार बढ़ रही रेल सुविधाओं के बीच इस ट्रैक के दोहरीकरण की मांग की जा रही है। रेलवे अब इसे भी पूरा करता दिखाई दे रहा है। खास कर दिल्ली उपचार कराने के लिए गीता जयंती एक्सप्रेस से जाने वाले यात्री अक्सर इसकी शिकायत करते है। ट्रेन के देरी से पहुंचने के कारण उन्हें अस्पताल में अतिरिक्त एक दिन देना पड़ता है।