बड़ा फैसला: Arts के छात्रों को बड़ा झटका, अब लेना होगा साइंस-कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट

MP News:मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के आठ महाविद्यालयों में तीन महीनों से प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अब 6 सितंबर तक बिना मैरिट के प्रवेश हो जाएगा। हालांकि आर्ट्स ग्रुप के विषय की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। लेकिन नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने नया आदेश जारी किया और बीए के छात्रों को विज्ञान या कॉमर्स से जुडा कोई विषय लेना होगा। इससे बीए के 3660 छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। इसके लिए 10 सितंबर तक का समय दिया गया है।
नई शिक्षा नीति के तहत जारी हुए आदेश ने 3660 छात्रों की परेशानी बढ़ गई। इसके तहत अब आर्ट्स संकाय में प्रवेश ले चुके छात्रों को विज्ञान या कॉमर्स से जुड़ा कोई विषय लेना होगा। इसे एमडीसी यानि मल्टी डिसीप्लीनरी कोर्स कहा गया है। जबकि पहले ओपन इलेक्टेड सब्जेक्ट की व्यवस्था थी। इसमें छात्र ऐसा कोई टॉपिक चुन सकते थे, जो उनके संकाय के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। अब उन्हें 10 सितंबर तक नए विषय चुनना होगा। पीजी कॉलेज सहित टीकमगढ़ महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, बल्देवगढ़ महाविद्यालय, पलेरा महाविद्यालय, जतारा महाविद्यालय, लिधौरा, मोहनगढ़ महाविद्यालय में ही सैकड़ों छात्रों ने पुरानी व्यवस्था के तहत प्रवेश ले चुके हैं।
समाजशास्त्र, रसायन, बोटनी, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लोक प्रशासन, हिंदी साहित्य, एनसीसी, उद्यानिकी, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, औद्योगिक रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, एनएसएस, सूचना तकनीक, भौतिकी, बायो टेक्नालॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन।
यूजी में पहले मेजर विषय के 2, माइनर के 2 और ओपन इलेक्टेड विषय का एक पेपर होता था। तब शिक्षाविदों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि जिस विषय में छात्र आगे जाकर पीजी और पीएचडी करेगा। उसके सिर्फ दो पेपर रखना गलत है। इससे छात्रों का अकादमिक स्तर कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेजर विषय के अब 3 पेपर होंगे। जबकि माइनर और एमडीसी के 1-1पेपर रहेंगे।
तीन महीनों से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन सीटें फुल नहीं हो पाई है। इसके लिए एक सितंबर से 6 सितंबर तक पहले आओ पहले पाओ योजना में मैरिट अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है। इसके तहत छह सितंबर की शाम पांच बजे तक प्रवेश दिया जाएगा।
लीड पीजी कॉलेज टीकमगढ़ प्राचार्य डॉ केसी जैन ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से एक आदेश आया है। आर्ट्स ग्रुप वाले छात्रों को विज्ञान या फिर कॉमर्स विषय से जुडा एक विषय लेना होगा। यह आदेश नई शिक्षा नीति के तहत जारी हुआ है। इससे छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किया जा रहा है।