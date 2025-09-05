बड़ा फैसला: Arts के छात्रों को बड़ा झटका, अब लेना होगा साइंस-कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट

नई शिक्षा नीति के तहत जारी हुए आदेश ने 3660 छात्रों की परेशानी बढ़ गई। इसके तहत अब आर्ट्स संकाय में प्रवेश ले चुके छात्रों को विज्ञान या कॉमर्स से जुड़ा कोई विषय लेना होगा। इसे एमडीसी यानि मल्टी डिसीप्लीनरी कोर्स कहा गया है। जबकि पहले ओपन इलेक्टेड सब्जेक्ट की व्यवस्था थी। इसमें छात्र ऐसा कोई टॉपिक चुन सकते थे, जो उनके संकाय के ज्यादा से ज्यादा करीब हो। अब उन्हें 10 सितंबर तक नए विषय चुनना होगा। पीजी कॉलेज सहित टीकमगढ़ महावि‌द्यालय, कन्या महावि‌द्यालय, बल्देवगढ़ महाविद्यालय, पलेरा महावि‌द्यालय, जतारा महावि‌द्यालय, लिधौरा, मोहनगढ़ महावि‌द्यालय में ही सैकड़ों छात्रों ने पुरानी व्यवस्था के तहत प्रवेश ले चुके हैं।