छात्रों का सपना बनकर रह गया जिले के सीएम राइज

जिले के सीएम राइज विद्यालयों को अब सांदीपनि विद्यालय कहा जाने लगा है। इन विद्यालयों में शासन की विभिन्न कमियों के कारण छात्रों के लिए दी गई योजनाएं अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। जिससे छात्रों की उम्मीदें प्रभावित हो रही है। इन्हें मिलने वाली अधिकतर योजना जिला और संभाग स्तर पर उलझ गई है। परिणामस्वरूप टीकमगढ़ में अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है और छात्र अभी भी निजी साधनों से स्कूल जाने को मजबूर है। यहां तक उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।