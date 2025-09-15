Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में विवाद, बाउंसर ने युवक को मारी लात, वीडियो वायरल

MP News: टीकमगढ़ में कुशवाह समाज के नेताओं द्वारा आयोजित लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बाउंसर ने एक युवक को लात मार दी और विवाद हो गया।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Sep 15, 2025

Luv Kush Janmotsav tikamgarh viral video mp news
Luv Kush Janmotsav tikamgarh viral video (फोटो- सोशल मीडिया)

Luv Kush Janmotsav: टीकमगढ़ में कुशवाहा समाज (Kushwaha Community) के कुछ नेताओं ने मानस मंच पर लव कुश जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर जिले भर से कुशवाहा समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक बाउंसर ने किसी युवक से मारपीट कर दी तो विवाद हो गया। इसके बाद आयोजक एवं समाज के अन्य लोगों ने मामले को शांत कराया। (mp news)

वीडियो आया सामने

कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र छारी का कहना था कि वीडियो तो सामने आया है, लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रविवार को कुशवाहा समाज के लोगों ने लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था। हालांकि लव कुश जयंती 9 अगस्त को हो चुकी थी। यह आयोजन जिला पंचायत सदस्य हृदेश कुशवाहा एवं सोबरन कुशवाहा ‌द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। (mp news)

ये भी पढ़ें

अब गांव छोड़ना होगा मुश्किल, पलायन से पहले पंचायत को बताना होगा कारण
दमोह
panchayat rule workers migration stop initiative damoh mp news

युवक ने बाउंसर को मारी लात, बिगाड़ा माहौल

यहां पर आयोजन समिति ने बाउंसर की व्यवस्था की थी। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान मंच के पास किसी युवक को बाउंसर ने लात मार दी तो मामला बिगड़ गया। इसके बाद युवक के साथ भी उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आलम यह था कि कुछ लोगों ने नाराज होकर बैरिकेड्स हटाते हुए बाउंसर पर झपटने का प्रयास किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। इस पर समाज के कुछ लोगों ने बीच में आकर माहौल को शांत कराया। फिलहाल किसी ने भी थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। (mp news)

समाज के लोग बता रहे राजनीति

इस आयोजन को समाज के ही कुछ लोग राजनीति बता रहे हैं। पिछले दो माह से कुशवाहा समाज में यह विवाद चलता आ रहा है। यह विवाद उस समय शुरु हुआ था जब दिगौड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने कुशवाहा समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद पूरे समाज ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया था।

इसके अगले ही दिन समाज के कुछ लोगों ने दिगौड़ा थाने में जाकर सुलह कर ली थी। इसके बाद मामला बिगड़ गया था। बताया जा रहा है कि अब दूसरे पक्ष के लोग यह आयोजन कर रहे है। इस मामले में हृदेश कुशवाहा से बात करनी चाही तो उनका मोबाइल बंद था। वहीं अन्य लोग भी कुछ भी बोलने से बच रहे थे। (mp news)

ये भी पढ़ें

समोसा से मोमोज तक… बिना लाइसेंस फूड बेचने पर अब होगी जेल!
सिवनी
food license rules samosa momo stalls seoni mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में विवाद, बाउंसर ने युवक को मारी लात, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.