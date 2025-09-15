लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में विवाद, बाउंसर ने युवक को मारी लात, वीडियो वायरल

Luv Kush Janmotsav: टीकमगढ़ में कुशवाहा समाज (Kushwaha Community) के कुछ नेताओं ने मानस मंच पर लव कुश जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर जिले भर से कुशवाहा समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक बाउंसर ने किसी युवक से मारपीट कर दी तो विवाद हो गया। इसके बाद आयोजक एवं समाज के अन्य लोगों ने मामले को शांत कराया। (mp news)
कोतवाली थाना प्रभारी उपेंद्र छारी का कहना था कि वीडियो तो सामने आया है, लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रविवार को कुशवाहा समाज के लोगों ने लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था। हालांकि लव कुश जयंती 9 अगस्त को हो चुकी थी। यह आयोजन जिला पंचायत सदस्य हृदेश कुशवाहा एवं सोबरन कुशवाहा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। (mp news)
यहां पर आयोजन समिति ने बाउंसर की व्यवस्था की थी। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान मंच के पास किसी युवक को बाउंसर ने लात मार दी तो मामला बिगड़ गया। इसके बाद युवक के साथ भी उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आलम यह था कि कुछ लोगों ने नाराज होकर बैरिकेड्स हटाते हुए बाउंसर पर झपटने का प्रयास किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। इस पर समाज के कुछ लोगों ने बीच में आकर माहौल को शांत कराया। फिलहाल किसी ने भी थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। (mp news)
इस आयोजन को समाज के ही कुछ लोग राजनीति बता रहे हैं। पिछले दो माह से कुशवाहा समाज में यह विवाद चलता आ रहा है। यह विवाद उस समय शुरु हुआ था जब दिगौड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने कुशवाहा समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद पूरे समाज ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया था।
इसके अगले ही दिन समाज के कुछ लोगों ने दिगौड़ा थाने में जाकर सुलह कर ली थी। इसके बाद मामला बिगड़ गया था। बताया जा रहा है कि अब दूसरे पक्ष के लोग यह आयोजन कर रहे है। इस मामले में हृदेश कुशवाहा से बात करनी चाही तो उनका मोबाइल बंद था। वहीं अन्य लोग भी कुछ भी बोलने से बच रहे थे। (mp news)