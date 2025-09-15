लव कुश जन्मोत्सव कार्यक्रम में विवाद, बाउंसर ने युवक को मारी लात, वीडियो वायरल

यहां पर आयोजन समिति ने बाउंसर की व्यवस्था की थी। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान मंच के पास किसी युवक को बाउंसर ने लात मार दी तो मामला बिगड़ गया। इसके बाद युवक के साथ भी उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आलम यह था कि कुछ लोगों ने नाराज होकर बैरिकेड्स हटाते हुए बाउंसर पर झपटने का प्रयास किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की होती रही। इस पर समाज के कुछ लोगों ने बीच में आकर माहौल को शांत कराया। फिलहाल किसी ने भी थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। (mp news)