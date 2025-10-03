हनुमान भक्ति का चमत्कार! महिला के अंतिम संस्कार में पहुंचा ‘बंदर’, वीडियो वायरल

यह मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। खजरी निवासी कमला देवी परिहार 80 वर्ष का निधन हो जाने पर परिजन ग्रामीणों के साथ उनका अंतिम संस्कार करने पहुंचे। जैसे ही लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे अचानक से एक बंदर वहां आ गया और चिता के पास | बैठ गया। बंदर पूरे समय यहां पर सिरहाने बैठा रहा और पूरा कार्यक्रम देखता रहा। जब कमला देवी के पति रणजीत सिंह परिहार ने उन्हें मुखाग्नि दी और सभी लोग चले गए, तब लगभग 10 मिनट बाद यह बंदर वहां से गया। ऐसे में लोग इसे खजरी देवी की भक्ति का प्रताप और भगवान का चमत्कार बता रहे है। (MP News)