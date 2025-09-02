अपने नाम के साथ लिखा ‘राजा’ तो दबंगों ने तोड़ दिया दलित युवक का पैर

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दलित युवक को अपने इंस्टाग्राम पर राजा लिखने से तीन लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया।
पूरा मामला मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गांव का बताया जा रहा है। मंगलवार को पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर 'अनुज राजा खंगार' लिखा था। इस पर 1 अगस्त को तीन लोग नाराज हो गए और मेरे साथ मारपीट कर दी।
पुलिस को पीड़ित बताया कि मुझे जातिसूचक गालियां दी गई और राजा शब्द नहीं हटाने पर लाठियों से पीटा गया। जिसमें मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मैंने मोहनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ मारपीट की मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पीड़ित को आरोपियों के द्वारा समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने आरोप लगाया है कि आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। उधर, एएसपी ने पीड़ित को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।