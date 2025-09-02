अपने नाम के साथ लिखा ‘राजा’ तो दबंगों ने तोड़ दिया दलित युवक का पैर

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां एक दलित युवक को अपने इंस्टाग्राम पर राजा लिखने से तीन लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया।



पूरा मामला मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा गांव का बताया जा रहा है। मंगलवार को पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर 'अनुज राजा खंगार' लिखा था। इस पर 1 अगस्त को तीन लोग नाराज हो गए और मेरे साथ मारपीट कर दी।