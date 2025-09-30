20 एकड़ सरकारी जमीन से हटा अतिक्रमण, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के ग्राम रुंदम कोरा में मंगलवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्रवाई कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर हुई।
दरअसल, ग्राम रुंदम कोरा स्थित शासकीय खसरा नंबर 11 पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची और उन्होंने जमीन खाली कराने के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि 20 एकड़ जमीन पर तार फेंसिंग करके अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसकी बाजारू कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर तहसीलदार सुनील बाल्मीकि के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम जेसीबी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए तार फेंसिंग और अवैध निर्माणों को हटा दिया।
