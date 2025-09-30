20 एकड़ सरकारी जमीन से हटा अतिक्रमण, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

दरअसल, ग्राम रुंदम कोरा स्थित शासकीय खसरा नंबर 11 पर लंबे समय से अतिक्रमण था। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची और उन्होंने जमीन खाली कराने के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि 20 एकड़ जमीन पर तार फेंसिंग करके अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसकी बाजारू कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है।