दिनदहाड़े क्लीनिक में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, डॉक्टर का हाथ फ्रैक्चर

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी नगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई। जब तीन नक़ाबपोश बदमाशों ने अस्पताल के डेंटिस्ट डॉ. सत्येंद्र कौरव पर उनके चेंबर में घुसकर मारपीट कर दी। बदमाशों के हमले में डॉक्टर कौरव के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं।
जानकारी के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे तीन नकाबपोश बदमाशों में से पहले एक ने अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर कौरव का कमरा तलाशा और फिर अपने दूसरे साथियों को चेंबर में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद तीनों ने लात-घूंसे और डंडों से बुरी तरह मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने चेहरे पर तौलिया बांधकर मौके से फरार हो गए।
घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी बलजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में तीनों बदमाश पूरे अस्पताल में घूमते नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जौले सिंह ने घायल डॉक्टर के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।
डॉक्टर सत्येंद्र गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन नकाबपोश बदमाशों ने हमारे चेंबर में घुसकर हमारे साथ मारपीट कर दी जिसमें हमारे मुंह ,नाक, आंख,सिर में चोट आ गई एवं हाथ में फैक्चर हो गया है। मेरा मोबाइल भी छीन ले गए हैं । जिसमें हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज और अकाउंट से संबंधित जानकारियां है।