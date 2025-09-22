दिनदहाड़े क्लीनिक में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, डॉक्टर का हाथ फ्रैक्चर

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी नगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई। जब तीन नक़ाबपोश बदमाशों ने अस्पताल के डेंटिस्ट डॉ. सत्येंद्र कौरव पर उनके चेंबर में घुसकर मारपीट कर दी। बदमाशों के हमले में डॉक्टर कौरव के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं।



जानकारी के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे तीन नकाबपोश बदमाशों में से पहले एक ने अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर कौरव का कमरा तलाशा और फिर अपने दूसरे साथियों को चेंबर में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद तीनों ने लात-घूंसे और डंडों से बुरी तरह मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने चेहरे पर तौलिया बांधकर मौके से फरार हो गए।