घर से बहाना बनाकर निकले तीन बच्चों की तलैया में डूबने से मौत, मची चीख-पुकार

MP News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है। जहां जवाहरपुरा गांव में शनिवार को तीन बच्चों की तलैया में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला और फिर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई।



पूरा मामला शनिवार की दोपहर का बताया जा रहा है। यश (10), नैन्सी (12) और संस्कार (12) तीनों बच्चे बिना किसी को बताए साइकिल से गांव से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित एक खेत की तलैया में नहाने के लिए गए थे। तभी नहाते समय 12 वर्षीय संस्कार की मौत हो गई। वहीं, यश और नैंसी की भी गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

