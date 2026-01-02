2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

टीकमगढ़

एमपी में ड्यूटी से लौटे हेड कॉन्स्टेबल ने सरकारी आवास में की खुदकुशी

mp news: हेड कॉन्स्टेबल को सल्फास खाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Jan 02, 2026

tikamgarh

police head constable suicide (मृतक मोहनलाल चढ़ार की जीवित अवस्था की तस्वीर)

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। हेड कॉन्स्टेबल का नाम मोहनलाल चढ़ार है जिन्होंने ड्यूटी से लौटने के बाद अपने सरकारी आवास पर पहुंचकर सल्फास की गोलियां खा लीं। तबीयत बिगड़ने पर हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाल को अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया था। झांसी में इलाज के दौरान मोहनलाल की मौत हो गई। हेड कॉन्स्टेबल के सुसाइड करने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मोहनलाल ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ड्यूटी से लौटकर की खुदकुशी

कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाल चढ़ार गुरुवार को पूरे दिन बगाज माता मंदिर में ड्यूटी पर तैनात थे । नव वर्ष पर बगाज माता मंदिर में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर उनकी वहां ड्यूटी लगाई गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि शाम को ड्यूटी से आने के बाद मोहनलाल चढ़ार अपने सरकारी आवास पर पहुंचे और सल्फास खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर मोहनलाल को अस्पताल ले जाया गया जहां से झांसी रेफर किया गया। झांसी में उपचार के दौरान हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाल चढ़ार की मौत हो गई।

आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं

टीआई बृजेश कुमार ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाल के चार बच्चे हैं इनमें तीन लड़कियां और एक लड़का है। मोहनलाल की मौत के बाद से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहनलाल ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है और जांच के बाद ही आत्महत्या के सही कारणों का पता लगने की बात कह रही है।

Published on:

02 Jan 2026 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी में ड्यूटी से लौटे हेड कॉन्स्टेबल ने सरकारी आवास में की खुदकुशी

