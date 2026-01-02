एमपी में ड्यूटी से लौटे हेड कॉन्स्टेबल ने सरकारी आवास में की खुदकुशी

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। हेड कॉन्स्टेबल का नाम मोहनलाल चढ़ार है जिन्होंने ड्यूटी से लौटने के बाद अपने सरकारी आवास पर पहुंचकर सल्फास की गोलियां खा लीं। तबीयत बिगड़ने पर हेड कॉन्स्टेबल मोहनलाल को अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया था। झांसी में इलाज के दौरान मोहनलाल की मौत हो गई। हेड कॉन्स्टेबल के सुसाइड करने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मोहनलाल ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।