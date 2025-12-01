उमा भारती बोलीं- जो मैं कह रही हूं…वही मान रहे CM मोहन यादव, मुझे नहीं बनना ‘मुख्यमंत्री…’

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मां के नाम यात्रा दूसरे दिन बड़ागांव धसान पहुंची। यहां पर उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी हर बात मानते है। नीति तो वहीं मान रहे है जो मैं कह रही हूं। अब हर बात तो मैं उनसे नहीं कहती है। ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए मुझे सीएम से नहीं कहना है। साथ ही उन्होंने शराब बंदी के लिए लोगों को आगे आने और पूरे देश में गो हत्या रोकने के लिए किसानों को फिर से गोपालन करने की बात कही।
पूर्व सीएम उमा भारती ने कैलपुरा की शराब दुकान हटाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्टी लिखने की बात कही और कहा कि यह दुकान दो दिन में हटाई जाएगी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप शराब बंदी को लेकर आगे आएं। कंडा, गोबर, मिट्टी लेकर दुकान पर पहुंचे। जिले की 80 से अधिक ग्राम पंचायत में सरपंचों और ग्रामीणों द्वारा शराब बंद की गई। इन सभी का 3 दिसंबर को बगाज माता मंदिर में सम्मान किया जाएगा। इस दौरान नारायण दास वर्मा ने उन्हें तलवार भेंट की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा गरीब एवं अन्याय की लड़ाई लड़ी है।
अंतौरा की पहाड़ी चढ़ाने की बात पर उमा भारती ने कहा कि जनता के बीच से आवाज आती है कि फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। इस पर उन्होंने कहा कि मोहन अच्छे काम कर रहे है। उनसे अच्छे काम करवाएंगे। प्रधानमंत्री अच्छे काम करेंगे। मैं जो कहती हूं मान लेते है। शिवराज से कहा कि अच्छी शराब नीति बनाओं तो उन्होंने बनाई। मोहन से मैंने कहा कि एक जिले में एक गोशाला होनी चाहिए। जिसमें गायों का उपचार भी हो। किसानों को गोपालन के लिए गोचर की सुविधा हो। लाड़ली बहनों को एक-एक दुधारू गाय दी जाए। नीति को वही मान रहे है जो मैं कह रही हूं, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बैठना है क्या। मुख्यमंत्री हमारे भाई है।
बड़ागांव पहुंचकर उमा भारती ने कहा कि उनकी मां जिन मार्ग से जाती थी वह शार्ट कट थे। उनसे जाना संभव नहीं है। ऐसे में वह कुछ यात्रा कार से कर रही है। अब वह अंतौरा की पहाड़ी को पैदल पार करेंगी। इसमें चढ़ने में परेशानी होगी। आपने मुझे बहुत पहाड़ चढ़ाए है। पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए, राम मंदिर के लिए, तिरंगा के लिए बहुत पहाड़ चढ़े है, क्या अंतौरा की पहाड़ी नहीं चढ़ा पाएंगे।
