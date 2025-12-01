उमा भारती बोलीं- जो मैं कह रही हूं…वही मान रहे CM मोहन यादव, मुझे नहीं बनना ‘मुख्यमंत्री…’

अंतौरा की पहाड़ी चढ़ाने की बात पर उमा भारती ने कहा कि जनता के बीच से आवाज आती है कि फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। इस पर उन्होंने कहा कि मोहन अच्छे काम कर रहे है। उनसे अच्छे काम करवाएंगे। प्रधानमंत्री अच्छे काम करेंगे। मैं जो कहती हूं मान लेते है। ​शिवराज से कहा कि अच्छी शराब नीति बनाओं तो उन्होंने बनाई। मोहन से मैंने कहा कि एक जिले में एक गोशाला होनी चाहिए। जिसमें गायों का उपचार भी हो। किसानों को गोपालन के लिए गोचर की सुविधा हो। लाड़ली बहनों को एक-एक दुधारू गाय दी जाए। नीति को वही मान रहे है जो मैं कह रही हूं, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बैठना है क्या। मुख्यमंत्री हमारे भाई है।