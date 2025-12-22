20 स्कूलों में मृत रसोइए बना रहे खाना, मिल रहा मानदेय !

बल्देवगढ़ विकासस्रोत केंद्र के समन्वयक के जिला पंचायत को भेजे पत्र में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भेलसी स्कूल में पार्वती स्व. सहायता समूह की रसोइया रतिबाई रैकवार की मृत्यु 20 अगस्त को हुई। सुहागी स्कूल में बगाज माता महिला समूह की रसोइया परमी रैकवार का निधन 2 जुलाई को हो गया। सरकनपुर की एक शाला में मां भागवती महिला समूह की प्रेमबाई रैकवार की मृत्यु 16 अगस्त और अहार खुशीपुरा स्कूल में नैना महिला समूह की रामकुंवर लोधी का निधन जून में ही हो चुका। लेकिन वे सभी कागजों में जीवित हैं।