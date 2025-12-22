22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

20 स्कूलों में मृत रसोइए बना रहे खाना, मिल रहा मानदेय !

MP News: मृत और अनुपस्थित रसोइयों को वेतन दिया गया या नहीं। जांच चल रही है।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Astha Awasthi

Dec 22, 2025

Anganwadi centers

Anganwadi centers (Photo Source - Patrika)

MP News: आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरकारी जांच में साफ हुआ कि टीमकगढ़ जिले की 20 स्कूलों में मृत रसोइए भोजन बना रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि 60-95 साल तक की 250 महिलाएं कागजों में रसोइया बनी हुई हैं। दस्तावेजों में बाकायदा उन्हें 4 हजार रुपए मानदेय भी दिखाया जा रहा है।

इतना ही नहीं, भरण पोषण के लिए करीब 60 रसोइया पलायन कर चुकीं, फिर भी उनके नाम स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थिति पंजी में नियमित दर्ज हो रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि मृत और अनुपस्थित रसोइयों को वेतन दिया गया या नहीं। जांच चल रही है।

4 रसोइया मृत, फिर भी बना रहीं भोजन

बल्देवगढ़ विकासस्रोत केंद्र के समन्वयक के जिला पंचायत को भेजे पत्र में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। भेलसी स्कूल में पार्वती स्व. सहायता समूह की रसोइया रतिबाई रैकवार की मृत्यु 20 अगस्त को हुई। सुहागी स्कूल में बगाज माता महिला समूह की रसोइया परमी रैकवार का निधन 2 जुलाई को हो गया। सरकनपुर की एक शाला में मां भागवती महिला समूह की प्रेमबाई रैकवार की मृत्यु 16 अगस्त और अहार खुशीपुरा स्कूल में नैना महिला समूह की रामकुंवर लोधी का निधन जून में ही हो चुका। लेकिन वे सभी कागजों में जीवित हैं।

जमीनी हकीकत फर्जी

सूत्रों के मुताबिक, कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन सिर्फ रजिस्टरों में पक रहा है। उपस्थिति, भोजन वितरण व रसोइयों की जानकारी कागजों में पूरी है, जबकि निरीक्षण में सच्चाई उलट। जिपं में पदस्थ मध्याह्न भोजन प्रभारी और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।

स्कूलों में स्वसहायता समूहों में 250 रसोइया उम्रदराज, मृत और पलायन कर चुकी हैं। अभी भुगतान नहीं हुआ है।-गोविंद वर्मा, जिला प्रभारी मध्याह्न भोजन, टीकमगढ़

60-95 वर्ष की 170 रसोइया

-बल्देवगढ़ स्कूल में रसोइया नौनी बाई चौरसिया 95 वर्ष

-कछयात स्कूल में रसोइया रामकुंवर ठाकुर 89 वर्ष

-कडराई स्कूल की रसोइया सुखबती विश्वकर्मा 70 वर्ष

-देरी स्कूल की रसोइया रामकली रैकवार 74 वर्ष

-कछियाखेरा स्कूल की रसोइया मुन्नी बाई कुशवाहा 64 वर्ष

-नयाखेरा स्कूल की रसोइया पुनिया कुशवाहा 69 वर्ष

-भेलोनी स्कूल की रसोइया कुसुम बाई घोष 75 वर्ष

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / 20 स्कूलों में मृत रसोइए बना रहे खाना, मिल रहा मानदेय !

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक छात्र के साथ 8 से अधिक नकाबपोशों ने स्कूल के सामने की मारपीट, वीडियो वायरल

पुलिस गश्त को लेकर पत्रिका ने किया था आगाह
टीकमगढ़

नलों में नहीं, सडक़ों पर बह रहा पेयजल, रास्ते बने तालाब

पानी सप्लाई चालू कर भूल जाते है जिम्मेदार
टीकमगढ़

दो साल में भी सभी छात्रों की नहीं बन पाई अपार आईडी रफ्तार सुस्त

आवेदन के बाद भी इंतजार
टीकमगढ़

पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सरकारी जमीन की तलाश, तहसीलदार को सौंपी जिम्मेदारी

शहर में बढ़ते यातायात दबाव से निपटने प्रशासन की नई पहल, वर्षों पुरानी योजनाएं अब तक फ ाइलों में ही सीमित
टीकमगढ़

देखरेख के अभाव में दम तोड़ता रौरइया का संस्कार दर्शन

लाखों की लागत से बने तामिया चित्र हुए गायब, २००९ से आज तक ताले में कैद
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.