एमपी की ‘मुस्कान’ से मिलने आए यूपी के शख्स के छूटे पसीने, भगा-भगा आया भतीजा…

शख्स जब मुस्कान के घर पहुंचा तो मुस्कान ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और फिर उसे बंधक बना लिया। मुस्कान ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 6 लाख रूपये की डिमांड की। शख्स डर गया और तुरंत उसने अपने भतीजे को 6 लाख रूपये लाने के लिए कहा। शुक्रवार शाम को भतीजा पैसे लेकर टीकमगढ़ पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जाल बिछाकर पैसे देने के लिए भतीजे को मुस्कान के पास भेजा। मुस्कान जैसे ही पैसे लेने आई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुस्कान पहले भी इस तरह से लोगों को हनीट्रैप में फंसा चुकी है। मामले में मुस्कान के अलावा दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है जो कि अभी फरार हैं।