एमपी की ‘मुस्कान’ से मिलने आए यूपी के शख्स के छूटे पसीने, भगा-भगा आया भतीजा…

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में हनीट्रैप का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्कान नाम की लड़की ने पहले तो यूपी के एक शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और फिर उसे मिलने के लिए टीकमगढ़ बुलाया। मुस्कान के बुलाने पर शख्स जब उसके घर पहुंचा तो उसके पसीने छूट गए। दरअसल मुस्कान ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और बंधक बनाकर उससे 6 लाख रूपये की डिमांड करने लगी। हालांकि मुस्कान का प्लान पुलिस ने फेल कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रहने वाले 52 साल के शख्स की मुलाकात एक साल पहले मऊरानीपुर के मेले में टीकमगढ़ की रहने वाली मुस्कान नाम की लड़की से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर फोन पर बाचतीच शुरू हो गई। इसी बीच मुस्कान ने शख्स को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और शुक्रवार को मिलने के लिए टीकमगढ़ बुलाया। मुस्कान के बुलाने पर शख्स तुरंत टीकमगढ़ पहुंच गया लेकिन यहां आने के बाद उसके साथ जो हुआ उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।
शख्स जब मुस्कान के घर पहुंचा तो मुस्कान ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और फिर उसे बंधक बना लिया। मुस्कान ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 6 लाख रूपये की डिमांड की। शख्स डर गया और तुरंत उसने अपने भतीजे को 6 लाख रूपये लाने के लिए कहा। शुक्रवार शाम को भतीजा पैसे लेकर टीकमगढ़ पहुंचा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जाल बिछाकर पैसे देने के लिए भतीजे को मुस्कान के पास भेजा। मुस्कान जैसे ही पैसे लेने आई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुस्कान पहले भी इस तरह से लोगों को हनीट्रैप में फंसा चुकी है। मामले में मुस्कान के अलावा दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है जो कि अभी फरार हैं।