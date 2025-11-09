लोग ले जाएंगे खिड़की-दरवाजे, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने रूकवाया करोड़ों के ऑडिटोरियम का काम

MP News विकास कार्य में उलझन... (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: टीकमगढ़ के पलेरा में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए लंबे समय से ऑडिटोरियम की मांग की जा रही थी। इस पर शासन ने यहां पर 2.70 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम स्वीकृत किया था, लेकिन अब यह ऑडिटोरियम राजनीति के पेंच में फंसता दिखाई दे रहा है। काम शुरू होने के पहले ही सात माह जहां जमीन की तलाश होती रही तो अब केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार(Union Minister Dr. Virendra Kumar) ने चयनित जगह को गलत बताते हुए काम रुकवा दिया है। पिछले एक माह से यह काम रुका हुआ है और जमीन के लिए भी प्रयास होते नहीं दिखाई दे रहे है।
नगर परिषद द्वारा दिसंबर 2024 में 2.70 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम निर्माण का टेंडर जारी किया था। मीन आवंटित होने के बाद ठेकेदार ने यहां पर काम शुरू कर दिया। पिछले माह पलेरा के प्रवास पर पहुंचे मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने यहां पर काम बंद करा दिया था। उनका कहना था कि यह जमीन ऑडिटोरियम के लिए उपयुक्त नहीं है और नगर से दूर है। साथ ही उनका कहना था कि यहां पर तो लोग इसके खिड़की, दरवाजे और सामान ही निकाल कर ले जाएंगे।
नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गायत्री विनोद वर्मा का कहना है कि ऑडिटोरियम की दूरी नगर से एक किलोमीटर है। इसी ओर नगर का विकास हो रहा है। इससे अधिक दूरी पर तो सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। सीएम राइज की दूरी 3 किलोमीटर है। उनका कहना था कि मंत्री इसे कॉलेज के पीछे मन्नु तलैया के पास निर्माण कराने की बात कह रहे है, लेकिन वहां की जमीन पर विवाद है। इसी के चलते कलेक्टर ने सैपुरा में जमीन आवंटित की थी।
