लोग ले जाएंगे खिड़की-दरवाजे, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने रूकवाया करोड़ों के ऑडिटोरियम का काम

MP News: टीकमगढ़ के पलेरा में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए लंबे समय से ऑडिटोरियम की मांग की जा रही थी। इस पर शासन ने यहां पर 2.70 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम स्वीकृत किया था, लेकिन अब यह ऑडिटोरियम राजनीति के पेंच में फंसता दिखाई दे रहा है। काम शुरू होने के पहले ही सात माह जहां जमीन की तलाश होती रही तो अब केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार(Union Minister Dr. Virendra Kumar) ने चयनित जगह को गलत बताते हुए काम रुकवा दिया है। पिछले एक माह से यह काम रुका हुआ है और जमीन के लिए भी प्रयास होते नहीं दिखाई दे रहे है।