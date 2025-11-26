दूल्हा बने श्रीराम राजा, ओरछा का हर नागरिक बना बाराती, अलौकिक छवि निहारने उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

MP News : बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अलग हुए निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा के राजा राम मंगलवार को दूल्हा बने। राजसी ठाठ और बुंदेली रीति के साथ प्रभु की बारात निकली तो पूरी नगरी उत्साहित हो गई। नगर का भ्रमण कर बारात जानकी मंदिर पहुंची। यहां दूल्हे श्रीराम का टीका कर नेगचार किया। इसी दृश्य के साथ श्रीरामचरित मानस की चौपाई राम सरिस बरू दुलहिनि सीता, समधी दसरथु जनकु पुनीता। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचित हम सांचे…से श्रद्धालुओं को ऐसा लगा मानो, कलियुग में त्रेता युग खुद को दोहरा रहा हो।