रस्सियों और सांकल से बंधे झूले, टूटे खिलौनों में कैद बचपन

टूटे झूले, उखड़ी सीटें और नुकीले लोहे के हिस्से दिखाई देने के कारण क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने अपने बच्चों को पार्क लाना ही बंद कर दिया है। कभी इस इलाके का यह पार्क बच्चों और परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान हुआ करता था, लेकिन देखरेख के अभाव में अब यहां सन्नाटा पसरा रहता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते पार्कों की मरम्मत और रखरखाव नहीं किया गया। तो बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ नगर की छवि भी प्रभावित होगी।