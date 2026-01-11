सर्दी की मार, गोशालाओं में बीमार पशुधन तोड़ रहे तोड़ रहे दम, इंतजाम नाकापी

इसी तरह ग्राम पंचायत सिमरा खुर्द की गोशाला में पशुओं को सर्दी से राहत देने के लिए तीन सेट सहित चारों ओर से बंद व्यवस्था होने का दावा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद पशु ठंड से नहीं बच पा रहे है। वहीं टीला नरेनी और बाजीतपुरा में संचालित गोशालाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि गोशाला संरक्षण के नाम पर शासन द्वारा पर्याप्त बजट दिया जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में पशुओं को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम, जैसे चार, भूसा, टाट पट्टी, बोरी या अलाव, नदारद है। नतीजतन पशु बीमार पड़ रहे है और कई बार दम तोड़ दे रहे है।