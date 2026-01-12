सतगुवा गांव का सुरक्षित किला हो रहा खंडहर, पहले ३० साल तक हुआ शासकीय स्कूल का संचालन

ग्रामीणों का कहना कि बुंदेलखंड अंचल में चंदेल और बुंदेला शासकों के समय की कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी मौजूद है, लेकिन उपेक्षा के चलते वे अपनी पहचान खोती जा रही है। सतगुवा की यह हवेली भी उसी उपेक्षा का शिकार है, जो कभी राजाओं के वैभव और स्थापत्य कला की पहचान हुआ करती थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि सतगुवा की राजाशाही हवेली बुंदेलखंड की अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। समय रहते यदि इसका संरक्षण और रखरखाव किया गया, तो यह आने वाली पीढियों के लिए इतिहासए संस्कृति और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है।