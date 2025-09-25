Patrika LogoSwitch to English

2 घंटा 10 मिनट की इस फिल्म के लिए Treesha Thosar को 5 साल की उम्र में मिला नेशनल अवॉर्ड

Treesha Thosar National Award Winner: इस समय सोशल मीडिया पर एक नाम और उम्र ट्रेंड कर रहा है, हम बात कर रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट त्रिशा ठोसर की। ये वही बच्ची है जिन्होंने 5 साल की उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीता है। आइये जानते हैं आखिर वो कौन सी फिल्म है जिसके लिए त्रिशा को इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 25, 2025

Treesha Thosar National Award Winner
त्रिशा ठोसर को द्रोपदि मूर्मू ने दिया नेशनल अवॉर्ड

Treesha Thosar National Award Winner: देश की राजधानी दिल्ली में 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में उन सितारों को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मों से इंडस्ट्री में खास योगदान दिया। जहां एक तरफ शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, वहीं 5 साल की त्रिशा ठोसर को भी उनकी एक फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला। जैसे ही त्रिशा स्टेज पर आईं इतनी तालियां बजी जितनी शायद ही शाहरुख, राजी मुखर्जी या विक्रांत मैसी के लिए बजी हों। आइये जानते हैं कौन है त्रिशा ठोसर और आखिर उनकी वो कौन सी फिल्म हैं जिसने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया। छोटी बच्ची ने अपनी सादगी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया।

कौन हैं त्रिशा ठोसर? (Treesha Thosar National Award Winner)

त्रिशा ठोसर के अवार्ड लेते कई वीडियो क्लिप सामने आए थे। जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। सोशल मीडिया पर कमेंट कि त्रिशा के लिए लाइन लग गई थी। त्रिशा महज 5 साल की हैं और उन्होंने साल 2023 में आई मराठी फिल्म 'नाल 2' शानदार काम किया था और इसी फिल्म के लिए त्रिशा को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

त्रिशा के आने पर हॉल में बजने लगी थीं तालियां (Treesha Thosar Video)

त्रिशा का नाम जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। त्रिशा ने एक साधारण बेज रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनकी प्यारी मुस्कान और मासूमियत ने विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया और सबने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। सबसे खास बात यह है कि जब उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की थी, तब वह सिर्फ तीन साल की थीं। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी।

दिग्गजों के साथ कर चुकी हैं काम

पुरस्कार मिलने के बाद त्रिशा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह बहुत आभारी और खुश हैं। इतनी छोटी उम्र में ही त्रिशा कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने दिग्गज कलाकारों महेश मांजरेकर और सिद्धार्थ जाधव के साथ भी स्क्रीन शेयर की है। मांजरेकर की फिल्म 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' में उन्होंने एक अहम किरदार निभाया था। लेकिन उन्हें असली पहचान 'नाल 2' से मिली, जो हिट फिल्म 'नाल' का सीक्वल है और जिसका निर्देशन सुधाकर रेड्डी यक्कांटी ने किया है।

