2 घंटा 10 मिनट की इस फिल्म के लिए Treesha Thosar को 5 साल की उम्र में मिला नेशनल अवॉर्ड

Treesha Thosar National Award Winner: देश की राजधानी दिल्ली में 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में उन सितारों को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मों से इंडस्ट्री में खास योगदान दिया। जहां एक तरफ शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, वहीं 5 साल की त्रिशा ठोसर को भी उनकी एक फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला। जैसे ही त्रिशा स्टेज पर आईं इतनी तालियां बजी जितनी शायद ही शाहरुख, राजी मुखर्जी या विक्रांत मैसी के लिए बजी हों। आइये जानते हैं कौन है त्रिशा ठोसर और आखिर उनकी वो कौन सी फिल्म हैं जिसने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया। छोटी बच्ची ने अपनी सादगी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया।