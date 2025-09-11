Patrika LogoSwitch to English

एक्ट्रेस मोहिनी को इंटिमेट सीन्स के लिए किया गया था मजबूर, 31 साल बाद किया बड़ा खुलासा

90s के दशक में मोहिनी साउथ सिनेमा पर राज करती थीं। वह 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का दमखम दिखा चुकी हैं। लेकिन, अब एक्ट्रेस मोहिनी ने अपनी फिल्म कनमणि और डायरेक्टर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 11, 2025

Actress Mohini
एक्ट्रेस मोहिनी की एक्स से ली गई तस्वीर

Actress Mohini On Film Kanmani: साउथ की फेमस एक्ट्रेस रही मोहिनी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने 31 साल बाद एक सच्चाई बताई है। उन्होंने अपनी 1994 में आई फिल्म 'कनमणि' को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के कुछ इंटीमेट और स्विमसूट वाले सीन उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे जबरदस्ती करवाए गए थे, वह इन सीन्स को शूट नहीं करना चाहती थीं, लेकिन उनसे करवाए गए। अब 31 साल बाद एक्ट्रेस ने इस बारे में खुलकर बात की है। आइये जानते हैं और क्या-क्या बताया है मोहिनी ने...

एक्ट्रेस मोहिनी ने किया फिल्म कनमणि को लेकर खुलासा (Actress Mohini On Film Kanmani)

एक्ट्रेस मोहिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म और खुद को लेकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया, "साल 1994 में मेरी फिल्म आई थी 'कनमणि' इस फिल्म के डायरेक्टर आरके सेल्वामणि ने मुझसे बिना मेरी सहमति के एक स्विमसूट वाला सीन शूट और इंटिमेट करने के लिए कहा था। मै उस सीन को करने में बहुत असहज थी। मैंने रोते हुए मना कर दिया, जिसके बाद आधे दिन के लिए शूटिंग रोक दी गई।"

'मुझे मजबूर किया गया'

मोहिनी ने आगे बताया, "मैंने डायरेक्टर को समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे तैरना भी नहीं आता है। मैं आधे कपड़े पहनकर पुरुष ट्रेनर्स के सामने तैरना कैसे सीख सकती थी? उस समय महिला ट्रेनर तो थीं ही नहीं। मैंने शुरुआत में बहुत मना किया और रोई भी लेकिन उसके बावजूद वह नहीं माने। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीन करने का मुझपर दबाव डाला गया हो। आखिरकार मैंने इस डर से हार मान ली कि मेरे इनकार से फिल्म के प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान हो सकता है और मैंने वो सीन शूट किया।

मोहिनी डायरेक्टर के सामने रोईं थी

मोहिनी ने आगे बताया, "बाद में मुझे कहा गया कि वही सीन ऊटी में शूट करना होगा, तब मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि शूटिंग वरना आगे नहीं बढ़ेगी, तब मैंने जवाब दिया कि यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैंने उन्हें कहा यह ठीक उसी तरह था जैसे आपने मुझे पहले मजबूर किया था।"

कनमणि फिल्म में जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली

मोहिनी ने फिल्म 'कनमणि' में अपनी भूमिका को लेकर भी बात की उन्होंने बताया कि वह रोल बेहद खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट से कभी वह पहचान नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। इसलिए 'कनमणि' एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें मुझे मर्जी के बिना जरूरत से ज्यादा ग्लैमरस बनाया गया था। कभी-कभी चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ भी हो जाती हैं, और यह सीन ऐसा ही एक उदाहरण है।"

Updated on:

11 Sept 2025 08:44 am

Published on:

11 Sept 2025 08:40 am

एक्ट्रेस मोहिनी को इंटिमेट सीन्स के लिए किया गया था मजबूर, 31 साल बाद किया बड़ा खुलासा

