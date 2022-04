KGF 2 में रीना के रोल से हुईं मशहूर, जानिए कौन हैं KGF 2 में ‘रॉकी’ पर दिल हारने वालीं एक्ट्रेस

कन्नड़ फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) का क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा हैं। फिल्म का पहला सीजन भी जबरदस्त था। दोनों ही भाग में यश की एक्ट्रेस बनी हैं श्रीनिधि शेट्टी। श्रीनिधि के किरदार का नाम रीना है। उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई हैं। चलिए जानते हैं कौन है श्रीनिधि…

श्रीनिधि शेट्टी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह K.G.F: चैप्टर 1 और 2 में रीना देसाई की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। श्रीनिधि सौंदर्य प्रतियोगिता “मिस सुपरनेशनल” जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। वह दिखने में काफी खूबसूरत हैं। श्रीनिधि शेट्टी का जन्म 21 अक्टूबर 1992 को मैंगलोर, कर्नाटक, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश शेट्टी और माता का नाम कुशला शेट्टी हैं। जब वह 10 वीं कक्षा में थी, तब बीमारी के कारण उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनकी दो बड़ी बहनें हैं, अमृता शेट्टी और प्रियंका शेट्टी।

actress srindhi shetty who lost her heart on 'Rocky' in KGF 2