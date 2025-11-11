दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, डीजीपी ऑफिस को भेजा गया खौफनाक लेटर

सुपरस्टार अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी (इमेज सोर्स: एक्स डेवीऐंट आर्ट)
Bomb Threat To Ajith Kumar Residence: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में खौफ और सतर्कता का माहौल है। इसी बीच खबर आई है कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र डाक के जरिए डीजीपी कार्यालय पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और जांच तेज कर दी है।
सूत्रों का कहना है कि डाक के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई। इसके बाद धमकी को बेअसर करने के लिए अभिनेता के तिरुवनमयूर स्थित आवास पर पहुंची। लेकिन उन्हें वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गहन जांच के बाद पुलिस की टीम ने धमकी को अफवाह घोषित कर दिया। हालांकि तमिलनाडु पुलिस इन धमकियों के पीछे छिपे लोगों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है क्योंकि हाल ही में ऐसी धमकियों में काफी बढ़ोतरी हुई है।
गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को ही अभिनेत्री साक्षी अग्रवाल ने अपने घर और दफ्तर पर बम की इसी तरह की धमकी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु पुलिस का शुक्रिया अदा किया था।
अपनी एक्स टाइमलाइन पर अभिनेत्री ने कहा था, "मेरे घर और दफ्तर पर बम की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए TN Police आपका धन्यवाद! मेरे प्रशंसकों के लिए, हम सुरक्षित हैं और बम की धमकी की जांच की जा रही है।"
हाल के दिनों में बम की धमकियां, जो बाद में झूठी साबित हुईं, बढ़ती जा रही हैं। साक्षी अग्रवाल को मिली धमकी से पहले, लोकप्रिय अभिनेत्रियों त्रिशा, नयनतारा और विजय को भी बम की धमकियां मिली थीं। ये सभी धमकियां झूठी साबित हुईं।
सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और विपक्षी नेता एडप्पादी के. पलानीसामी जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को भी पहले इसी तरह की धमकियां मिली थीं और वे धमकियां भी झूठी साबित हुईं।
