दिल्ली ब्लास्ट के बाद फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, डीजीपी ऑफिस को भेजा गया खौफनाक लेटर

सूत्रों का कहना है कि डाक के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई। इसके बाद धमकी को बेअसर करने के लिए अभिनेता के तिरुवनमयूर स्थित आवास पर पहुंची। लेकिन उन्हें वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गहन जांच के बाद पुलिस की टीम ने धमकी को अफवाह घोषित कर दिया। हालांकि तमिलनाडु पुलिस इन धमकियों के पीछे छिपे लोगों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है क्योंकि हाल ही में ऐसी धमकियों में काफी बढ़ोतरी हुई है।