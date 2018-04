बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जल्द तेलुगू फिल्म में नजर आने वाले हैं। वह साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की पीरियड ड्रामा फिल्म 'से रा नरसिम्हा रेड्डी’ में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके लुक की कई तस्वीरें सामने आई हैं। जो उनकी 19 साल पहले आई फिल्म 'सूर्यवंशम' में उनके लुक की याद दिलाता है। 'से रा नरसिम्हा रेड्डी' फिल्म को साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी बना रहे हैं।

अमिताभ का ट्वीट:

अमिताभ ने शूटिंग की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है। चिरंजीवी की इस फिल्म में अमिताभ कैमियो रोल में नजर आएंगे।

T 2758 - SYEERA .. !! Narasimha Reddy .. the joy and honour of working with Chiranjeevi Garu .. !! మెగాస్టార్తో పని చేయడం గౌరవం pic.twitter.com/cysNhFBAgG