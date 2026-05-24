तमिलनाडु दहला: 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण और निर्मम हत्या, CM विजय ने दिया न्याय का भरोसा

Coimbatore rape murder case: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। शहर में 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न और उसकी निर्मम हत्या की घटना के बाद हर तरफ आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इसे 'अमानवीय और अक्षम्य' करार देते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।