टॉलीवुड

जेल में बंद फेमस सुपरस्टार की ठुकरा दी गई मांग, खानी पड़ेगी जेल की रोटी और नहीं मिलेगी घर की चादर

प्रशंसक हत्या मामला: अभिनेता को जेल के मेनू के अनुसार एक चादर और भोजन उपलब्ध कराया गया है। सूत्रों ने कहा, "दर्शन के मामले में जेल नियमावली का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।"

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 16, 2025

Fan murder case
प्रशंसक हत्या मामले में बंद एक्टर के साथ जेल नियमावली का कड़ाई से पालन होगा।

Kannada superstar Darshan: प्रशंसक हत्या मामले में जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत के गठन हेतु कर्नाटक पुलिस याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विभाग इस संबंध में पहले से ही तैयारी कर रहा है और सरकार से सहमति के लिए संपर्क करेगा। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को पूरा करने और मामले का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश के मद्देनजर लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस दर्शन और अन्य आरोपियों के खिलाफ छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने और फिर मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारी विधि विभाग के साथ चर्चा कर रहे हैं और सोमवार (18 अगस्त) को यह अनुरोध औपचारिक रूप से सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

इस घटनाक्रम ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को स्तब्ध कर दिया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द करने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जेल सूत्रों ने खुलासा किया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दर्शन और उनके साथियों के साथ अन्य कैदियों के समान व्यवहार किया जाए और उन्हें कोई विशेष सुविधा न मिले।

अभिनेता (Kannada superstar Darshan) को जेल के मेनू के अनुसार एक चादर और भोजन उपलब्ध कराया गया है। सूत्रों ने कहा, "दर्शन के मामले में जेल नियमावली का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।"

दर्शन, जिन्हें पहले घर का बना खाना मिलता था, इस बार उनकी मांग ठुकरा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ठंड का हवाला देते हुए दो चादरों की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने यह कहते हुए उनकी मांग ठुकरा दी कि दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल एक चादर ही दी जा सकती है।

इस बीच, दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने इंस्टाग्राम पर अभिनेता की एक तस्वीर के साथ टूटे दिल वाला इमोजी शेयर किया।

एक बड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रशंसक हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता की जमानत रद्द कर दी। पीठ ने अधिकारियों को उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का भी आदेश दिया।

इसी तरह, अदालत ने पवित्रा गौड़ा और पाँच अन्य आरोपियों की जमानत भी रद्द कर दी, जिन्हें अदालत के आदेश के बाद हिरासत में लिया गया था।

न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय का फैसला त्रुटिपूर्ण था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि गवाहों से पूछताछ शीघ्रता से की जाए, और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

जमानत रद्द होने के कुछ ही घंटों बाद, दर्शन, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। वे वर्तमान में बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को मूल रूप से 11 जून, 2024 को चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी के अपहरण और नृशंस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

(सोर्स: आईएएनएस)

tollywood

Updated on:

16 Aug 2025 07:53 pm

Published on:

16 Aug 2025 07:48 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / जेल में बंद फेमस सुपरस्टार की ठुकरा दी गई मांग, खानी पड़ेगी जेल की रोटी और नहीं मिलेगी घर की चादर

