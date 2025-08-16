जेल में बंद फेमस सुपरस्टार की ठुकरा दी गई मांग, खानी पड़ेगी जेल की रोटी और नहीं मिलेगी घर की चादर

न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय का फैसला त्रुटिपूर्ण था। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि गवाहों से पूछताछ शीघ्रता से की जाए, और इस बात पर जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।