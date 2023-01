एक फिल्म से करोड़ो कमाते हैं KGF सुपरस्टार यश, फिर भी पिता चलाते हैं बस

कन्नड़ फिल्मों में अपने किरदारों से अलग पहचान बना चुके यश ने 'केजीएफ' के जरिए पूरे देश भर में फैन फॉलोइंग बना ली है। इस मुकाम पर पहुंचने वाले यश कि गिनती अब सबसे महंगे एक्टर्स में होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि अपनी फिल्मों से करोड़ों की कमाई करने वाले यश के पिता आज भी एक बस ड्राइवर हैं?

Do You Know KGF Star Yash's Father Still Works As Bus Driver?