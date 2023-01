यश के बर्थडे पर मेकर्स ने दिया बड़ा इशारा, इस साल से शुरू होगी 'केजीएफ 3' की शूटिंग

Submitted by:

साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल 'केजीएफ 2' के मेकर्स ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर इशारा किया है। फिल्म के स्टार यश के जन्मदिन के अवसर पर मेकर्स ने इस फिल्म के शूटिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मेकर्स ने बताया है कि 'केजीएफ 3' की शूटिंग कब शुरू होगी।

